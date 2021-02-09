В МИД Украины назвали срок вынесения вердикта по делу МН17

В 2014 году, как сообщал «Рамблер», самолет «Боинг» авиакомпании Malaysia Airlines (рейс МН17) был сбит над Донбассом ракетой из зенитного ракетного комплекса «Бук».

Вчера Енин рассказал, что есть три отдельных трека, в рамках которых происходит расследование этой катастрофы, — суд Гааги, украинский иск в Международный суд ООН и коллективная жалоба Нидерландов и Украины в Европейский суд по правам человека . Енин сообщил, что все они направлены на привлечение к ответственности России, ее военно-политического руководства и конкретных исполнителей.

«Что касается слушаний в суде ООН, мы наблюдаем попытки Российской Федерации затянуть переход к рассмотрению вопроса по существу», — заявил дипломат.

При этом он рассказал, что, согласно предварительному календарю процедур в Международном суде ООН, финальное решение по этому делу будет вынесено не ранее конца 2023 года.