ЛНР ответила Кравчуку на заявление о зеркальном огне в Донбассе 

По словам главы МИД, позиция Киева «поражает откровенной агрессией» и свидетельствует о намерениях отказаться от мирного урегулирования конфликта. «Господин Кравчук предлагает нам вести переговоры, используя "котловой" метод убеждения 2014-2015 годов, который он почему-то считает приемлемым», — сказал Дейнего.

Он также задался вопросом, стоит ли ополчению, исходя из такой логики, наносить удары по учебным заведениям «на той стороне» в ответ на недавний обстрел украинскими военными школы в городе Золотое, который находится под контролем ЛНР.

Министр подчеркнул, что всем государствам, имеющим влияние на Киев, стоит призвать его к соблюдению своих обязательств и также надо «образумить украинское руководство».