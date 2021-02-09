Огромный крокодил вылез из океана и съел двух акул на глазах у людей

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Москва

Съевшего акул на глазах у рыбаков 4-метрового крокодила сняли на видео 

Алевтина Жаркова 26 минут назад
В Австралии четырехметровый крокодил на глазах у рыбаков съел двух акул. Хищная рептилия вылезла из океана вблизи города Кардуэлл (штат Квинсленд), не обратив внимания на двух рыбачащих неподалеку людей.
Ивонна (Yvonne) и Тони Палмер (Tony Palmer) поймали двух небольших акул, но радость от улова была недолгой. Через некоторое время на берег вылез гребнистый крокодил и проглотил их добычу. Этот момент Ивонна запечатлела на видео.

«Это самый большой крокодил, которого я когда-либо видела», — прокомментировала происходящее женщина.

В мире , Видео , Происшествия , Тони Палмер
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