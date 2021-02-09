В Мьянме задержали участников акции протеста против военных

Полиция в городе Мандалай , втором по величине в Мьянме , задержала от 20 до 30 человек на акциях протеста против прихода военных к власти. Об этом во вторник сообщил журнал Frontier Myanmar

По его информации, для разгона демонстрантов были применены водометы. По данным агентства Reuters , были задержаны 27 человек, один из них журналист. Участники акций несогласия, проводящихся в рамках кампании гражданского неповиновения, нарушили введенный властями города запрет на собрания более пяти человек.

Также по информации агентства Reuters, во вторник очевидцы сообщили, что полиция в столице Нейпьидо произвела выстрелы в воздух резиновыми пулями для разгона протестующих.

Массовые акции протеста проходят в Мьянме несколько дней подряд после захвата военными власти в стране. Десятки тысяч жителей Мандалая вышли в понедельник на митинг.