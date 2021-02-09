Ещё
Далее:
Читайте также:
«Глубже!»: кино про порно с глубоким смыслом
«Глубже!»: кино про порно с глубоким смыслом Смотреть в Okko ⟶
Выберите регион
Москва

«Спутнику V» разрешили подать заявку на регистрацию в ЕС 

Артём Кульша 19 минут назад
«Спутник V» допустили к регистрации в Евросоюзе
Фото: Reuters
Разработчик вакцины «Спутник V» получил право подать заявку на ее регистрацию в Европейском союзе. Об этом сообщает РИА Новости.
«Спутник V», как сообщал «Рамблер», — первая в мире вакцина от коронавирусной инфекции COVID-19. Она была разработана НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи и 27-м Центральным научно-исследовательским институтом Министерства обороны России.
Сегодня стало известно, что Европейское агентство по лекарственным средствам завершило научное консультирование разработчика «Спутник V», и теперь тот может подать заявку на регистрацию препарата на рынке Евросоюза.
На прошлой неделе авторитетный медицинский журнал The Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинического исследования «Спутника V», согласно которым вакцина эффективна на 91,2%.
После этого верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель сообщил, что «Спутник V» может быть зарегистрирован в Европейском союзе, так как его высокая эффективность получила подтверждение.
Видео дня. Муцениеце поделилась подробностями постразводной жизни
Комментарии 71
В мире , Жозеп Боррель , Министерство обороны , ЕС
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Видео с места загоревшегося в Москве ангара
00:29
Видео с места загоревшегося в Москве ангара
Происшествия
Видео с конкурса «Мастера артиллерийского огня»
01:28
Видео с конкурса «Мастера артиллерийского огня»
Армия
Десантирование морпехов Балфлота показали на видео
00:57
Десантирование морпехов Балфлота показали на видео
Армия
Появилось видео протестных митингов в Испании
01:35
Появилось видео протестных митингов в Испании
В мире
Видео с Пригожиным и Валерией, перенесшими COVID
01:32
Видео с Пригожиным и Валерией, перенесшими COVID
Шоу-бизнес
Видео с зеками, читающими рэп про «Спутник V»
01:22
Видео с зеками, читающими рэп про «Спутник V»
Общество
Видео с места нападения мастифа на женщину
03:04
Видео с места нападения мастифа на женщину
Происшествия
Видео с места убийства падчерицы отчимом в Твери
01:32
Видео с места убийства падчерицы отчимом в Твери
Происшествия
Популярное в ТикТок видео с диким лисом Саньком
02:17
Популярное в ТикТок видео с диким лисом Саньком
Общество
Видео стрельб танков Т72б3 в Нижегородской области
00:27
Видео стрельб танков Т72б3 в Нижегородской области
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение