«Спутник V» допустили к регистрации в Евросоюзе

Разработчик вакцины «Спутник V» получил право подать заявку на ее регистрацию в Европейском союзе . Об этом сообщает РИА Новости.

«Спутник V», как сообщал «Рамблер», — первая в мире вакцина от коронавирусной инфекции COVID-19. Она была разработана НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи и 27-м Центральным научно-исследовательским институтом Министерства обороны России

Сегодня стало известно, что Европейское агентство по лекарственным средствам завершило научное консультирование разработчика «Спутник V», и теперь тот может подать заявку на регистрацию препарата на рынке Евросоюза.

На прошлой неделе авторитетный медицинский журнал The Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинического исследования «Спутника V», согласно которым вакцина эффективна на 91,2%.