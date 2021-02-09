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Москва

В Китае начали делать анальные тесты на COVID-19 для туристов 

Павел Тиунов 45 минут назад
В Китае начали делать анальные тесты на COVID-19 для туристов
Фото: Reuters
Жители и гости КНР пожаловались на унизительный формат диагностики коронавируса, сообщает Yahoo News. Местные медики начали практиковать анальные мазки.
Китайские ученые уверены, что таким образом можно с большей точностью выявить наличие инфекции в организме. Диагностике подвергаются не только местные жители, но и туристы. Например, в Пекине анальные заборы материала производят прямо в гостиницах и отелях, где люди находятся на карантине.
Пользователи Сети раскритиковали новый метод диагностики коронавируса. Они отметили, что нововведение не приносит вреда, но в достаточной степени «унижает».
Некоторые отнеслись к инициативе медиков с юмором. В интернете был опубликован ролик, в котором группа людей вынуждена ходить как пингвины якобы из-за анального мазка. Позже китайские власти заявили, что видео — фейк.
Ранее, как сообщал «Рамблер», стало известно, что российские ученые разработали «КТ-калькулятор» — нейронную сеть, которая на основе анализа крови умеет оценивать степень поражения легких у больных пневмонией, делать прогнозы и определять тактику лечения пациентов. Система, используя данные сатурации и общих данных о состоянии пациента, зараженного коронавирусом, способна вычислить у него область поражения легких. Вывод искусственного интеллекта поможет медику выявить уровень течения «ковидной» пневмонии у человека: легкой, средней или тяжелой степени
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В мире , Yahoo
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