Ещё
Далее:
Читайте также:
Самая высокооплачиваемая актриса в мире
Самая высокооплачиваемая актриса в мире Смотреть фильмы ⟶
Выберите регион
Москва

Власти ЕС обвинили в убийстве миллионов европейцев из-за русофобии 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Евросоюз обвинили в убийстве миллионов из-за русофобии
Фото: Reuters
Руководство Евросоюза убивает миллионы европейцев из-за отказа от российской вакцины «Спутник V» по причине ксенофобии к русским, выразил мнение один из читателей болгарского портала dir.bg, комментируя публикацию Bloomberg о признании препарата крупнейшим научным прорывом России со времен СССР.
Болгарские читатели портала dir.bg резко осудили руководство ЕС, которое не разрешает применение российской вакцины «Спутник V» на территории Евросоюза. В статье dir.bg рассказывается о публикации Bloomberg, назвавшего создание российского препарата крупнейшим научным прорывом со времен СССР. В частности, в материале отмечается, что страны начали «выстраиваться в очередь» за поставками препарата после публикации в научном журнале TheLancet результатов третьей фазы клинических исследований, подтвердивших высокую эффективность «Спутника V».

«Если вакцины действительно так необходимы, Европейский союз из-за своей ксенофобии по отношению к русским убивает миллионы своих граждан, отказываясь от российской вакцины. Пора ЕС признать, что ксенофобия по отношению к русским важнее, чем жизни европейских граждан», — передает РИА «Новости» одного из читателей.

«Единственный способ двигать мир вперед — свободно общаться и обмениваться идеями, кадрами и моделями. Пора завязывать с этой дурацкой ненавистью — какая разница, чья это вакцина — американская, русская или немецкая, важно, чтобы она работала», — высказался другой.
В Чехии обеспокоились возможным дефицитом вакцины "Спутник V"

«Лично я считаю, что векторная российская вакцина лучше, чем ДНК-вакцины Pfizer и Moderna», — заявил еще один читатель.

Он также напомнил о сотрудничестве компании AstraZeneca с производителем российского препарата.

«Пока в ЕС будут обсуждать российскую вакцину, Сербия будет ее производить», — отметил пользователь.

«Видимо, США не особо следят за российскими научными открытиями, раз для них это крупнейшее», — пошутил юзер.

«По всем вопросам Брюсселю нужно ждать мнение дяди Сэма. Европейские чиновники страдают слабоумием, они настолько политизированы и зашорены, что Вашингтону приходится все время говорить им, что делать», — возмутился читатель портала.

«Запад пытается как-то выйти из неловкой ситуации, в которой он оказался. Первоначально западные лидеры были против «Спутника V» и спустили сотни миллиардов на фармацевтические компании США и ЕС. Результат — ноль… Сейчас они на стадии частичного признания российской вакцины. Предстоит полное признание и покупка российского продукта», — заключил еще один из пользователей.
Напомним, в прошлый четверг канцлер Австрии призвал отказаться от геополитики при рассмотрении заявок на регистрацию в ЕС российской и китайских вакцин от коронавируса. 20 января Европейское агентство по лекарственным средствам подтвердило получение заявки на выдачу научного заключения от разработчика российской вакцины «Спутник V». В РФПИ допустили возможность одобрения российской вакцины против коронавируса «Спутник V» Европейским агентством по лекарственным препаратам (EMA) в феврале — начале марта.
Видео дня. Муцениеце поделилась подробностями постразводной жизни
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Отказ Зеленского от «Спутника V» объяснили страхом сближения с Россией Отказ Зеленского от «Спутника V» объяснили страхом сближения с Россией Киргизия заявила о важности визита Жапарова в Россию Киргизия заявила о важности визита Жапарова в Россию Байден оступился при входе в самолет Байден оступился при входе в самолет
Комментарии 461
В мире , ЕС , Pfizer , Российский фонд прямых инвестиций , РИА Новости , Bloomberg
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Видео с места загоревшегося в Москве ангара
00:29
Видео с места загоревшегося в Москве ангара
Происшествия
Видео с конкурса «Мастера артиллерийского огня»
01:28
Видео с конкурса «Мастера артиллерийского огня»
Армия
Десантирование морпехов Балфлота показали на видео
00:57
Десантирование морпехов Балфлота показали на видео
Армия
Появилось видео протестных митингов в Испании
01:35
Появилось видео протестных митингов в Испании
В мире
Видео с Пригожиным и Валерией, перенесшими COVID
01:32
Видео с Пригожиным и Валерией, перенесшими COVID
Шоу-бизнес
Видео с зеками, читающими рэп про «Спутник V»
01:22
Видео с зеками, читающими рэп про «Спутник V»
Общество
Видео с места нападения мастифа на женщину
03:04
Видео с места нападения мастифа на женщину
Происшествия
Видео с места убийства падчерицы отчимом в Твери
01:32
Видео с места убийства падчерицы отчимом в Твери
Происшествия
Популярное в ТикТок видео с диким лисом Саньком
02:17
Популярное в ТикТок видео с диким лисом Саньком
Общество
Видео стрельб танков Т72б3 в Нижегородской области
00:27
Видео стрельб танков Т72б3 в Нижегородской области
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение