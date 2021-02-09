Киргизия заявила о важности визита Жапарова в Россию 

Официальный Бишкек придает большое значение предстоящему визиту президента республики Садыра Жапарова Россию , заявил глава МИД Киргизии Руслан Казакбаев во время встречи в Бишкеке с послом РФ в стране Николаем Удовиченко.

«Казакбаев отметил, что кыргызская сторона придает большое значение предстоящему визиту главы Кыргызской Республики в Российскую Федерацию, который должен придать дополнительный импульс кыргызско-российским отношениям и заложить основы для эффективного политического взаимодействия в атмосфере взаимопонимания и доверия в духе союзнических отношений и стратегического партнерства», — приводит текст сообщения пресс-службы киргизского внешнеполитического ведомства ТАСС.

По данным пресс-службы, глава МИД также отметил, что в ходе предстоящих «внешнеполитических контактов» в Киргизии рассчитывают «обсудить вопросы в сфере экономики, сельского хозяйства, создания благоприятных условий для взаимной торговли, реализации совместных проектов в области энергетики, недропользования и промышленной кооперации».

В свою очередь Удовиченко «подтвердил готовность российской стороны к проведению предметного диалога по указанным актуальным вопросам повестки дня двусторонних отношений» и заверил, что проинформирует Москву «по всем обозначенным кыргызской стороной вопросам».

«Сторонами выражена надежда на рассмотрение всех запланированных мероприятий, дальнейшую интенсификацию всего комплекса кыргызско-российского сотрудничества с учетом стабилизации эпидемиологической ситуации в двух странах», — подчеркивает пресс-служба.