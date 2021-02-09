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Умер французский сценарист и режиссер Жан-Клод Каррьер 

Газета.Ru и ещё 3 5 часов назад
Умер французский режиссер Жан-Клод Каррьер
Фото: franceculture.fr
Французский сценарист и режиссер Жан-Клод Каррьер скончался в возрасте 89 лет, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на дочь Каррьера.
Она рассказала, что ее отец умер во сне в своем доме в Париже. Режиссер не страдал каким-либо заболеванием, уточнила его дочь.
Он будет похоронен в месте, где родился — деревне Коломбьер-Сюр-Орб во Франции.
Каррьер является лауреатом премии "Оскар" за короткометражный фильм "Счастливая годовщина", где выступил в качестве и режиссера, и сценариста.
Он известен как сценарист более чем 140 фильмов, в числе которых "Невыносимая легкость бытия", "Ван Гог. На пороге вечности", "Сирано де Бержерак", "Скромное обаяние буржуазии".
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В мире , Жан-клод Каррьер , Париж , Франция
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