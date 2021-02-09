Французская долгожительница победила COVID-19 перед 117-летием

Старейшая жительница Франции и Европы сестра Андрэ, в миру Люсиль Рандон, перед своим 117-летием переболела коронавирусом нового типа.

Об этом пишет газета Var-Matin. Издание сообщает, что COVID-19 у женщины был обнаружен 16 января в доме престарелых, находящемся в Тулоне.

Заболевание у Рандон протекало бессимптомно. Как утверждается, в период самоизоляции наиболее тяжело она переживала одиночество. По словам представителя дома престарелых, долгожительница не показывала "страха перед болезнью", но "очень переживала за других постояльцев".