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Москва

Старейшая жительница Европы вылечилась от COVID-19 перед 117-летием 

Газета.Ru и ещё 3 39 минут назад
Французская долгожительница победила COVID-19 перед 117-летием
Фото: ТАСС
Старейшая жительница Франции и Европы сестра Андрэ, в миру Люсиль Рандон, перед своим 117-летием переболела коронавирусом нового типа.
Об этом пишет газета Var-Matin. Издание сообщает, что COVID-19 у женщины был обнаружен 16 января в доме престарелых, находящемся в Тулоне.
Заболевание у Рандон протекало бессимптомно. Как утверждается, в период самоизоляции наиболее тяжело она переживала одиночество. По словам представителя дома престарелых, долгожительница не показывала "страха перед болезнью", но "очень переживала за других постояльцев".
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В мире , Тулон , Франция
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