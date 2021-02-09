Министр здравоохранения Украины Максим Степанов в эфире телеканала ICTV заявил, что страна обеспечит доступом к вакцине от COVID-19 100% населения до конца 2021 года.
«Мы хотим для 100% населения обеспечить доступ к вакцине от COVID-19 до конца 2021 года», — приводит Интерфакс его слова.
Он подчеркнул, что Минздрав разработал дорожную карту, в которой определены все этапы и логистика вакцинации.
Ранее украинский президент Владимир Зеленский вновь заявил, что Киев не намерен вакцинировать население российским препаратом «Спутник V».