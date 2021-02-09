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Москва

На Украине дали прогноз по доступу для населения вакцины от COVID-19 

RT на русском 55 минут назад
Министр здравоохранения Украины Максим Степанов в эфире телеканала ICTV заявил, что страна обеспечит доступом к вакцине от COVID-19 100% населения до конца 2021 года.

«Мы хотим для 100% населения обеспечить доступ к вакцине от COVID-19 до конца 2021 года», — приводит Интерфакс его слова.

Он подчеркнул, что Минздрав разработал дорожную карту, в которой определены все этапы и логистика вакцинации.
Ранее украинский президент Владимир Зеленский вновь заявил, что Киев не намерен вакцинировать население российским препаратом «Спутник V».
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В мире , Видео , COVID-19 , Владимир Зеленский , Максим Степанов , Минздрав РФ , Интерфакс , Киев
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