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В Танзании распространяется неизвестная болезнь 

Инфо 24 1 час назад
15 человек умерли от неизвестной болезни в Танзании
Фото: Reuters
Не менее 15 человек умерли в Танзании от неизвестной болезни, которая сопровождается рвотой с кровью. Еще более 50 человек госпитализированы с симптомами этого заболевания.
Большинство случаев заболевания зафиксировано в городе Мбея на западе страны. У всех заболевших наблюдаются схожие симптомы — пациенты страдают от головокружения, тошноты и рвоты.
Руководитель окружного управления Чунья Фелиста Кисанду сообщил журналистам, что симптомы неизвестного заболевания наблюдаются у десятков человек. Вскоре после этого заявления чиновника отстранили от должности.
Образцы крови больных проверяют на предмет следов ртути. Известно, что большинство пациентов — мужчины, многие из них перенесли в прошлом язву желудка и заболевания печени. Также есть информация, что в 2018 году в городе Мбея уже отмечались случаи госпитализации людей с аналогичными симптомами.
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