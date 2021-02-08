15 человек умерли от неизвестной болезни в Танзании

Не менее 15 человек умерли в Танзании от неизвестной болезни, которая сопровождается рвотой с кровью. Еще более 50 человек госпитализированы с симптомами этого заболевания.

Большинство случаев заболевания зафиксировано в городе Мбея на западе страны. У всех заболевших наблюдаются схожие симптомы — пациенты страдают от головокружения, тошноты и рвоты.

Руководитель окружного управления Чунья Фелиста Кисанду сообщил журналистам, что симптомы неизвестного заболевания наблюдаются у десятков человек. Вскоре после этого заявления чиновника отстранили от должности.

Образцы крови больных проверяют на предмет следов ртути. Известно, что большинство пациентов — мужчины, многие из них перенесли в прошлом язву желудка и заболевания печени. Также есть информация, что в 2018 году в городе Мбея уже отмечались случаи госпитализации людей с аналогичными симптомами.