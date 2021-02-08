15 пожилых людей умерли после прививки в Нидерландах

Смерть 15-ти пожилых граждан Нидерландов наступила спустя один — девять дней после прививки от коронавируса. Все они были старше 70 лет, некоторым из них было больше 85 лет.

По информации голландского центра исследования фармацевтических рисков Lareb, пожилые люди имели серьезные проблемы со здоровьем до вакцинации. «У половины из них проявились побочные эффекты уже в первые дни после инъекции. У пациентов наблюдались жар, тошнота и общее недомогание», — сказано в информации центра.

Медики предполагают, что эти симптомы хоть и не могли стать причиной смерти, но, возможно, способствовали ухудшению состояния здоровья ослабленных пожилых людей. Lareb отмечает, что примерно 25 человек столкнулись с тяжелой аллергической реакцией на вакцину Pfizer.

В восьми случаях прививка вызвала анафилактический шок. Аллергическая реакция развивалась через несколько часов после инъекции. Всего в Нидерландах с 6 января вакцинацию прошли более 570 тысяч человек.