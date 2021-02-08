Ещё
Далее:
Читайте также:
«Дорогие товарищи»: новый фильм Кончаловского
«Дорогие товарищи»: новый фильм Кончаловского Смотреть в Okko ⟶
Выберите регион
Москва

Российский судья стал вице-председателем суда ООН 

ТАСС и ещё 4 1 час назад
Российский судья стал вице-председателем суда ООН
Фото: РИА Новости
Российский судья Кирилл Геворгян назначен вице-председателем Международного суда ООН. Об этом говорится в распространенном в понедельник пресс-релизе суда.
Как отмечается в документе, "судья из США Джоан Донохью была избрана председателем, а судья из России Кирилл Геворгян — вице-председателем, каждый на срок в три года".
Ранее должность председателя инстанции занимал сомалиец Абдулкави Ахмед Юсуф, а вице-председателем являлся Сюэ Ханьцинь из КНР.
Международный суд, учрежденный в соответствии с уставом ООН в 1945 году, является главным судебным органом организации. В компетенцию входит рассмотрение споров между государствами и вынесение консультативных заключений. Он состоит из 15 судей.
Видео дня. Пэрис Хилтон впервые станет матерью с помощью ЭКО
ТАСС: последние новости
ВОЗ призвала не отказываться от вакцины AstraZeneca ВОЗ призвала не отказываться от вакцины AstraZeneca Ошибочно заключенный на 18 лет поляк получит $3,5 млн компенсации Ошибочно заключенный на 18 лет поляк получит $3,5 млн компенсации Букингемский дворец опроверг публикацию о попытке скрыть размеры состояния Елизаветы II Букингемский дворец опроверг публикацию о попытке скрыть размеры состояния Елизаветы II
В мире , Кирилл Геворгян , ООН , Гаага , Китай , Нидерланды , США
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Супермодель Белла Хадид снялась в купальнике на видео
00:10
Супермодель Белла Хадид снялась в купальнике на видео
Шоу-бизнес
Опубликовано видео нападения бродячих собак на школьницу
00:27
Опубликовано видео нападения бродячих собак на школьницу
Происшествия
Блогер разбил Porshe за 12,5 миллиона и снял это на видео
00:15
Блогер разбил Porshe за 12,5 миллиона и снял это на видео
Происшествия
Опубликовано видео драки водителя и пешехода
02:06
Опубликовано видео драки водителя и пешехода
Происшествия
Россиянин рискнул жизнью ради чиновников и попал на видео
00:40
Россиянин рискнул жизнью ради чиновников и попал на видео
Общество Происшествия
Якутки станцевали на сильном морозе и попали на видео
01:02
Якутки станцевали на сильном морозе и попали на видео
Общество
Иномарка в Петербурге снесла забор и попала на видео
00:22
Иномарка в Петербурге снесла забор и попала на видео
Происшествия
Вышедших на дорогу амурских тигров сняли на видео
00:21
Вышедших на дорогу амурских тигров сняли на видео
Общество
Школьники потушили Вечный огонь в Красном Селе и попали на видео
00:22
Школьники потушили Вечный огонь в Красном Селе и попали на видео
Происшествия
Туристы сняли на видео надвигающуюся на них лавину
01:18
Туристы сняли на видео надвигающуюся на них лавину
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение