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В США спутали баллистическую ракету с НЛО 

News.ru 47 минут назад
В США спутали баллистическую ракету с НЛО
Фото: globallookpress.com
Неопознанный летающий объект, который активно фотографировали пользователи соцсетей в штате Флорида, оказался баллистической ракетой американских ВМС.
Ролики с необычным светящимся объектом в небе, похожим на комету, заполонили соцсети 9 февраля. Наибольшей популярностью пользовались снимки «НЛО» в вечернем небе над океаном, сообщает телеканал Fox News.
Вскоре выяснилось, что американцы снимали не НЛО, а выпущенную на испытаниях с субмарины баллистическую ракету Trident II, способную нести ядерное оружие.
Ранее NEWS.ru сообщал, что, несмотря на множество аномалий и катаклизмов, которые произошли в 2020 году, вряд ли стоит ожидать появления НЛО в текущем году. Об этом в беседе с NEWS.ru рассказал директор международного информационного центра уфологических исследований Валерий Уваров. Однако, по его словам, этому могут поспособствовать определённые события, происходящие в нашей Галактике.
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В мире , НЛО , Fox News , Канада , Монреаль
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