Уволенные украинские журналисты устроили акцию протеста в Киеве 

Журналисты закрытых украинских телеканалов устроили акцию протеста. Об этом сообщает ТАСС.

На прошлой неделе, как сообщал «Рамблер», президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против депутата от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Тараса Козака и каналов ZIK, NewsOne и «112 Украина», которые ему принадлежат.

Лицензии каналов были аннулированы или приостановлены, распространение их телепрограмм прекращено. Право Козака пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом было ограничено, ему запрещено выводить капиталы за пределы Украины.

Сегодня Зеленский принимает участие в форуме «Украина 30» в бизнес-центре «Парковый» в Киеве. На аллее у центра десятки сотрудников ZIK, NewsOne и «112 Украина» устроили акцию протеста. Они заклеили рты черной лентой и держат плакаты с надписями «Зе нацизм», «Конец свободы слова», «Вместо коррупции Зе закрыл каналы» и другими.