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Уволенные украинские журналисты устроили акцию протеста в Киеве 

Артём Кульша 1 час назад
Уволенные украинские журналисты устроили акцию протеста в Киеве
Фото: РИА Новости
Журналисты закрытых украинских телеканалов устроили акцию протеста. Об этом сообщает ТАСС.
На прошлой неделе, как сообщал «Рамблер», президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против депутата от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Тараса Козака и каналов ZIK, NewsOne и «112 Украина», которые ему принадлежат.
Лицензии каналов были аннулированы или приостановлены, распространение их телепрограмм прекращено. Право Козака пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом было ограничено, ему запрещено выводить капиталы за пределы Украины.
Сегодня Зеленский принимает участие в форуме «Украина 30» в бизнес-центре «Парковый» в Киеве. На аллее у центра десятки сотрудников ZIK, NewsOne и «112 Украина» устроили акцию протеста. Они заклеили рты черной лентой и держат плакаты с надписями «Зе нацизм», «Конец свободы слова», «Вместо коррупции Зе закрыл каналы» и другими.

«Возле бизнес-центра много правоохранителей. Сейчас ситуация спокойная, протест проходит мирно», — сообщает ТАСС.

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В мире , Тарас Козак , Владимир Зеленский , ИТАР-ТАСС
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