Ещё
Далее:
Читайте также:
Самая высокооплачиваемая актриса в мире
Самая высокооплачиваемая актриса в мире Смотреть фильмы ⟶
Выберите регион
Москва

Нил Ушаков раскритиковал власти Латвии за запрет российских телеканалов 

РИА Новости и ещё 6 8 часов назад
Нил Ушаков раскритиковал власти Латвии за запрет российских телеканалов
Фото: Русская Планета
РИГА, 8 фев — РИА Новости. Депутат Европарламента и бывший мэр Риги Нил Ушаков прокомментировал решение властей Латвии запретить вещание русскоязычного телеканала.
Национальный совет по электронным СМИ 8 февраля запретил в течение года ретранслировать в республике телеканал «Россия-РТР». Также кабельный оператор Латвии Tet сообщил ранее, что с 1 февраля прекращает показ программ Первого канала, "НТВ Мир", «Рен ТВ Балтия», «Кинокомедия» и «Киномикс».
Комментируя ситуацию, Ушаков написал в Facebook, что каждый шаг правительства только ухудшает положение, а закрытие вещания каналов приведет к большим рискам для безопасности страны.
"Государство не способно говорить с русскоязычными жителями страны, они не верят государству, не слушают его. А государство сначала закрывало службы новостей на русском языке на частных и общественных каналах. А сейчас начали закрываться и каналы на русском. После того как из эфира станут пропадать популярные каналы на русском, русскоязычные не начнут массово смотреть LTV1 и слушать LR1. Русскоязычные начнут смотреть свои любимые каналы с помощью других технических решений из серии kartina.tv. И еще меньше потреблять продукцию местных СМИ".
Политик подчеркнул, что после окончания пандемии коронавируса властям Латвии придется приводить в порядок здравоохранение и образование, а также «решать „русский“ вопрос».
Как заявлял латвийский регулятор, ведущая Ольга Скабеева и участники программы «60 минут», которая в Латвии выходит на телеканале «Россия-РТР», используют обозначения, которые, «возможно, оцениваются как разжигание ненависти».
Власти балтийских стран неоднократно препятствовали работе российских СМИ. В МИД заявляли о явных признаках скоординированной линии этих государств.
Видео дня. Пэрис Хилтон впервые станет матерью с помощью ЭКО
Последние новости
Умерла возлюбленная поэта Владимира Высоцкого Умерла возлюбленная поэта Владимира Высоцкого Жириновский прокомментировал решение суда по Навальному Жириновский прокомментировал решение суда по Навальному Признаки отравления и никакой лавины: что случилось на перевале Дятлова Признаки отравления и никакой лавины: что случилось на перевале Дятлова
Комментарии
В мире , Нил Ушаков , Ольга Скабеева , МИД , Европарламент , РЕН ТВ , РИА Новости , Латвия , Рига
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Супермодель Белла Хадид снялась в купальнике на видео
00:10
Супермодель Белла Хадид снялась в купальнике на видео
Шоу-бизнес
Опубликовано видео нападения бродячих собак на школьницу
00:27
Опубликовано видео нападения бродячих собак на школьницу
Происшествия
Блогер разбил Porshe за 12,5 миллиона и снял это на видео
00:15
Блогер разбил Porshe за 12,5 миллиона и снял это на видео
Происшествия
Опубликовано видео драки водителя и пешехода
02:06
Опубликовано видео драки водителя и пешехода
Происшествия
Россиянин рискнул жизнью ради чиновников и попал на видео
00:40
Россиянин рискнул жизнью ради чиновников и попал на видео
Общество Происшествия
Якутки станцевали на сильном морозе и попали на видео
01:02
Якутки станцевали на сильном морозе и попали на видео
Общество
Иномарка в Петербурге снесла забор и попала на видео
00:22
Иномарка в Петербурге снесла забор и попала на видео
Происшествия
Вышедших на дорогу амурских тигров сняли на видео
00:21
Вышедших на дорогу амурских тигров сняли на видео
Общество
Школьники потушили Вечный огонь в Красном Селе и попали на видео
00:22
Школьники потушили Вечный огонь в Красном Селе и попали на видео
Происшествия
Туристы сняли на видео надвигающуюся на них лавину
01:18
Туристы сняли на видео надвигающуюся на них лавину
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение