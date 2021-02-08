Нил Ушаков раскритиковал власти Латвии за запрет российских телеканалов 

Национальный совет по электронным СМИ 8 февраля запретил в течение года ретранслировать в республике телеканал «Россия-РТР». Также кабельный оператор Латвии Tet сообщил ранее, что с 1 февраля прекращает показ программ Первого канала, " НТВ Мир", «Рен ТВ Балтия», «Кинокомедия» и «Киномикс».

Комментируя ситуацию, Ушаков написал в Facebook , что каждый шаг правительства только ухудшает положение, а закрытие вещания каналов приведет к большим рискам для безопасности страны.

"Государство не способно говорить с русскоязычными жителями страны, они не верят государству, не слушают его. А государство сначала закрывало службы новостей на русском языке на частных и общественных каналах. А сейчас начали закрываться и каналы на русском. После того как из эфира станут пропадать популярные каналы на русском, русскоязычные не начнут массово смотреть LTV1 и слушать LR1. Русскоязычные начнут смотреть свои любимые каналы с помощью других технических решений из серии kartina.tv. И еще меньше потреблять продукцию местных СМИ".

Политик подчеркнул, что после окончания пандемии коронавируса властям Латвии придется приводить в порядок здравоохранение и образование, а также «решать „русский“ вопрос».

Как заявлял латвийский регулятор, ведущая Ольга Скабеева и участники программы «60 минут», которая в Латвии выходит на телеканале «Россия-РТР», используют обозначения, которые, «возможно, оцениваются как разжигание ненависти».