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Москва

Полиция Сербии сообщила о предотвращении покушения на президента страны 

Говорит Москва и ещё 2 40 минут назад
В Сербии предотвратили покушение на Вучича
Фото: РИА Новости
Атака планировалась 27 января, в день открытия памятника основателю средневекового сербского государства Стефану Немане в Белграде.
Как сообщил в эфире телеканала Pink начальник управления криминальной полиции Богдан Пушич, на это указывали данные разведки.
4 февраля сотрудники правоохранительных органов Сербии задержали 17 членов организованной преступной группы. Они маскировались под футбольных болельщиков. По данным МВД Сербии, в квартирах, принадлежащих группировке, были обнаружены две снайперские винтовки.
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В мире , Белград , Сербия
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