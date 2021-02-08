В Сербии предотвратили покушение на Вучича

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Атака планировалась 27 января, в день открытия памятника основателю средневекового сербского государства Стефану Немане в Белграде.

Как сообщил в эфире телеканала Pink начальник управления криминальной полиции Богдан Пушич, на это указывали данные разведки.

4 февраля сотрудники правоохранительных органов Сербии задержали 17 членов организованной преступной группы. Они маскировались под футбольных болельщиков. По данным МВД Сербии, в квартирах, принадлежащих группировке, были обнаружены две снайперские винтовки.