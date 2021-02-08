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Москва

Экс-соратница Януковича рассказала о сливе Зеленского 

Мария Иванова 1 час назад
Экс-соратница Януковича рассказала о сливе Зеленского
Фото: ТАСС
Экс-депутат Верховной Рады, бывший пресс-секретарь Виктора Януковича Анна Герман заявила, что люди, которые привели к власти Владимира Зеленского, планируют от него избавиться. Об этом она рассказала в эфире канала NewsOne.
Так она прокомментировала введенные Зеленским санкции против каналов «112 Украина», NewsOne и ZIK, которые связывают с одним из лидеров партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком.
Как писал «Рамблер», пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель заявила, что блокировка каналов не нарушает свободу слова и связана с тем, что они «стали одним из инструментов войны против Украины». Представители каналов назвали это «политической расправой над неугодными СМИ».
Герман заявила, что украинские власти «наследили в одном очень серьезном деле, которое будет иметь колоссальный международный резонанс».

«И, собственно, поэтому они так лихорадочно пытаются создать врага, который якобы работает на Россию. Не буду говорить [как именно наследили власти — прим.ред.], через несколько дней это станет известно», — заявила бывший депутат.

По ее словам, речь идет о деле, которое «ставит точку» на перспективах Зеленского.

«В связи с этим скандалом он стал очень неудобным для сил, которые привели его к власти, стал балансом, от которого надо быстро избавиться», — заключила она.

По ее словам, замена Зеленскому уже найдена, это «совсем другая фигура».
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Комментарии 1
В мире , Виктор Янукович , Виктор Медведчук , Владимир Зеленский , Анна Герман , Юлия Мендель , Верховная Рада
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