Экс-соратница Януковича рассказала о сливе Зеленского 

Так она прокомментировала введенные Зеленским санкции против каналов «112 Украина», NewsOne и ZIK, которые связывают с одним из лидеров партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком

Как писал «Рамблер», пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель заявила, что блокировка каналов не нарушает свободу слова и связана с тем, что они «стали одним из инструментов войны против Украины». Представители каналов назвали это «политической расправой над неугодными СМИ».

Герман заявила, что украинские власти «наследили в одном очень серьезном деле, которое будет иметь колоссальный международный резонанс».

«И, собственно, поэтому они так лихорадочно пытаются создать врага, который якобы работает на Россию. Не буду говорить [как именно наследили власти — прим.ред.], через несколько дней это станет известно», — заявила бывший депутат.

По ее словам, речь идет о деле, которое «ставит точку» на перспективах Зеленского.

«В связи с этим скандалом он стал очень неудобным для сил, которые привели его к власти, стал балансом, от которого надо быстро избавиться», — заключила она.

По ее словам, замена Зеленскому уже найдена, это «совсем другая фигура».