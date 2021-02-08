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Москва

Билл Гейтс указал на глобальные угрозы помимо коронавируса 

Павел Тиунов 1 час назад
Билл Гейтс предрек две новые глобальные угрозы человечеству
Фото: Reuters
Основатель компании Microsoft миллиардер Билл Гейтс в интервью для YouTube-канала Veritasium заявил, что кроме пандемии коронавируса существуют еще как минимум две угрозы для нормальной жизни. Обе в своей основе имеют человеческий фактор, и мир к ним еще не подготовлен в достаточной степени.
Во-первых, по мнению Гейтса, человечеству угрожает изменение климата. По его словам, в ближайшее время по причине экологического кризиса вырастет уровень смертности. Вероятно, погибших будет значительно больше, чем от коронавируса, отметил программист.
Второй глобальной угрозой является биотерроризм. Гейтс подчеркнул, что вероятно преступники обратят внимание на разработку вирусов, которые могут нанести вред, куда больший чем естественные эпидемии.

«Кто-то, кто хочет нанести ущерб, может создать вирус», — пояснил миллиардер.

Ранее, как сообщал «Рамблер», Билл Гейтс заявил, что остановить распространение коронавируса может только очень эффективная, но при этом доступная вакцина. По его мнению, только подобный препарат может «покончить с заболеванием в мировом масштабе».
Российские пользователи соцсетей бурно отреагировали на заявление миллиардера. В частности, предпринимателя вновь обвинили в том, что путем всеобщей вакцинации он собирается «чипировать» население Земли, чтобы затем при помощи 5G-излучения «зомбировать людей». Гейтса назвали «лидером масонов», пытающимся поработить человечество. Некоторые напротив — уличили бизнесмена в лукавстве, поскольку ему «не выгодно, чтобы „пандемия“ быстро закончилась».
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В мире , Билл Гейтс , Microsoft
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