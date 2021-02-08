Зеленский заявил о готовности привиться от коронавируса в прямом эфире

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что будет вакцинироваться вместе с военными, когда страна получит миллион доз вакцин от AstraZeneca, готов в прямом эфире.
Ранее Зеленский заявил, что Украина получила подтверждение на поставки 12 миллионов доз вакцин компаний AstraZeneca и Novavax от коронавируса COVID-19 с февраля 2021 года.
"Буду обязательно вакцинироваться. Я готов сразу (вакцинироваться — ред.). Но я считаю, что это не очень правильно, если первая часть (вакцин — ред.) у нас будет немного более 100 тысяч доз для наших медиков, которые контактны с инфицированными коронавирусом. Я не брал бы эту первую вакцину. Но готов (в прямом эфире — ред.), как угодно. Но точно буду вакцинироваться с нашими военными, как главнокомандующий. Это будет на втором этапе, когда мы получим миллион (доз — ред.)", — заявил Зеленский в интервью украинским журналистам в ходе форума "Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы" в понедельник.
В середине декабря 2020 года Зеленский сообщил, что поставил министру здравоохранения Максиму Степанову задачу получить вакцину в январе, в крайнем случае в феврале. По словам Степанова, уже подписаны технические документы с COVAX на поставку 8 миллионов доз вакцины. Позднее минздрав Украины заключил контракт о поставках в максимально короткие сроки еще 1,9 миллиона доз вакцины против коронавируса производства компании Sinovac Biotech. В январе харьковская компания "Биолек" сообщила, что подала документы на регистрацию российской вакцины "Спутник V". Степанов подтвердил получение заявки, однако выразил уверенность, что минздрав способен обеспечить страну вакцинами "ведущих мировых производителей".