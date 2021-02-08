Зеленский заявил о готовности привиться от коронавируса в прямом эфире

"Буду обязательно вакцинироваться. Я готов сразу (вакцинироваться — ред.). Но я считаю, что это не очень правильно, если первая часть (вакцин — ред.) у нас будет немного более 100 тысяч доз для наших медиков, которые контактны с инфицированными коронавирусом. Я не брал бы эту первую вакцину. Но готов (в прямом эфире — ред.), как угодно. Но точно буду вакцинироваться с нашими военными, как главнокомандующий. Это будет на втором этапе, когда мы получим миллион (доз — ред.)", — заявил Зеленский в интервью украинским журналистам в ходе форума "Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы" в понедельник.