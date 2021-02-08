Главный инфекционист США назвал «Спутник V» средством для защиты человечества

Вакцины, разработанные для борьбы с угрозой распространения коронавируса, играют главную роль в защите человечества, заявил в интервью JAMA Network главный инфекционист США Энтони Фаучи.
Так он отреагировал на публикацию данных об эффективности российского препарата «Спутник V» в журнале The Lancet.
Речь о промежуточных результатах третьей фазы клинических испытаний отечественной вакцины. В исследовании, основанном на анализе данных почти 20 тысяч участников испытаний, три четверти из которых получили препарат, а одна четверть — плацебо, отмечалось, что эффективность вакцинации против COVID-19 составила 91,6%.
Глава Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи отметил, что в настоящее время ситуация с разработкой вакцин по всему миру напоминает гонку. При этом, по его словам, победу в «соревновании» можно пожелать любой стране: России или Китаю — главное, чтобы они могли обеспечить себя и соседние государства надежным препаратом.
«Это путь к всеобщей защите всего человечества!» — поlчеркнул Фаучи.
Ранее, как сообщал «Рамблер», журналист Жак Шустер в статье для издания Welt заявил, что Запад, который Россия долгое время не могла удивить в техническом плане, по достоинству оценил создание первой в мире вакцины от коронавируса «Спутник V». Он подчеркнул, что в последний раз европейские страны и США трепетали после того, как СССР в 1957 году запустил в космос первый в мире искусственный спутник Земли. С тех пор удивить Запад российскими техническими разработками было довольно трудно. Когда Москва заявила о запуске серийного производства первой вакцины от коронавируса, западные политики были вынуждены признать, что Россия — это «не Верхняя Вольта (африканская страна третьего мира — прим. ред.) с ракетами», подчеркнул публицист.