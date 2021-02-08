Ещё
Далее:
Читайте также:
Самая высокооплачиваемая актриса в мире
Самая высокооплачиваемая актриса в мире Смотреть фильмы ⟶
Выберите регион
Москва

В США «Спутник V» назвали средством для защиты человечества 

Павел Тиунов 30 минут назад
Главный инфекционист США назвал «Спутник V» средством для защиты человечества
Фото: Reuters
Вакцины, разработанные для борьбы с угрозой распространения коронавируса, играют главную роль в защите человечества, заявил в интервью JAMA Network главный инфекционист США Энтони Фаучи.
Так он отреагировал на публикацию данных об эффективности российского препарата «Спутник V» в журнале The Lancet.
Речь о промежуточных результатах третьей фазы клинических испытаний отечественной вакцины. В исследовании, основанном на анализе данных почти 20 тысяч участников испытаний, три четверти из которых получили препарат, а одна четверть — плацебо, отмечалось, что эффективность вакцинации против COVID-19 составила 91,6%.
Глава Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи отметил, что в настоящее время ситуация с разработкой вакцин по всему миру напоминает гонку. При этом, по его словам, победу в «соревновании» можно пожелать любой стране: России или Китаю — главное, чтобы они могли обеспечить себя и соседние государства надежным препаратом.

«Это путь к всеобщей защите всего человечества!» — поlчеркнул Фаучи.

Ранее, как сообщал «Рамблер», журналист Жак Шустер в статье для издания Welt заявил, что Запад, который Россия долгое время не могла удивить в техническом плане, по достоинству оценил создание первой в мире вакцины от коронавируса «Спутник V». Он подчеркнул, что в последний раз европейские страны и США трепетали после того, как СССР в 1957 году запустил в космос первый в мире искусственный спутник Земли. С тех пор удивить Запад российскими техническими разработками было довольно трудно. Когда Москва заявила о запуске серийного производства первой вакцины от коронавируса, западные политики были вынуждены признать, что Россия — это «не Верхняя Вольта (африканская страна третьего мира — прим. ред.) с ракетами», подчеркнул публицист.
Видео дня. Пьяный покупатель с ножом разгромил магазин
Комментарии 1
В мире , Жак Шустер , Энтони Фаучи
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Полеты Ту-95 в Амурской области показали на видео
00:55
Полеты Ту-95 в Амурской области показали на видео
Армия
Видео стрельбы артиллерии Северного флота
00:35
Видео стрельбы артиллерии Северного флота
Армия
Появилось видео приговора суда над «Норникелем»
03:37
Появилось видео приговора суда над «Норникелем»
Общество
Видео испытаний Як-40 с электродвигателем
01:22
Видео испытаний Як-40 с электродвигателем
Наука и техника
Появилось видео новых пожаров в Австралии
01:16
Появилось видео новых пожаров в Австралии
В мире
Видео с места убийства проституток в Махачкале
01:03
Видео с места убийства проституток в Махачкале
Происшествия
Облако песка из Сахары во Франции сняли на видео
01:02
Облако песка из Сахары во Франции сняли на видео
В мире
Видео разгрома магазина пьяным покупателем с ножом
01:04
Видео разгрома магазина пьяным покупателем с ножом
Происшествия
Опубликовано видео схода ледника в Гималаях
00:54
Опубликовано видео схода ледника в Гималаях
Происшествия
Задержание террористов в Дагестане сняли на видео
01:08
Задержание террористов в Дагестане сняли на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение