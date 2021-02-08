Главный инфекционист США назвал «Спутник V» средством для защиты человечества

Энтони Фаучи. Вакцины, разработанные для борьбы с угрозой распространения коронавируса, играют главную роль в защите человечества, заявил в интервью JAMA Network главный инфекционист США

Так он отреагировал на публикацию данных об эффективности российского препарата «Спутник V» в журнале The Lancet.

Речь о промежуточных результатах третьей фазы клинических испытаний отечественной вакцины. В исследовании, основанном на анализе данных почти 20 тысяч участников испытаний, три четверти из которых получили препарат, а одна четверть — плацебо, отмечалось, что эффективность вакцинации против COVID-19 составила 91,6%.

Глава Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи отметил, что в настоящее время ситуация с разработкой вакцин по всему миру напоминает гонку. При этом, по его словам, победу в «соревновании» можно пожелать любой стране: России или Китаю — главное, чтобы они могли обеспечить себя и соседние государства надежным препаратом.

«Это путь к всеобщей защите всего человечества!» — поlчеркнул Фаучи.