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Москва

Иран выразил России протест после названия Персидского залива 

Газета.Ru и ещё 7 50 минут назад
Власти Ирана направили российской стороне ноту протеста в связи с названием Персидского залива. Об этом сообщает РИА "Новости".
Официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде отметил, что нота была передана МИД России через иранское посольство в Москве.
В документе сказано, что протест связан с публикацией в Twitter арабоязычного российского ведомства, в которой залив назывался как "Арабский залив". Исторически залив между Иранским нагорьем и Аравийский полуостровом называется Персидским. При этом некоторые арабские страны оспорили этот факт в 1960-х годах.
Они предложили изменить название на "Арабский залив" или просто "Залив", что вызвало недовольство со стороны Ирана.
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В мире , Видео , Протесты в России , МИД , Иран , Москва
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