Власти Ирана направили российской стороне ноту протеста в связи с названием Персидского залива. Об этом сообщает РИА "Новости".

Официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде отметил, что нота была передана МИД России через иранское посольство в Москве.

В документе сказано, что протест связан с публикацией в Twitter арабоязычного российского ведомства, в которой залив назывался как "Арабский залив". Исторически залив между Иранским нагорьем и Аравийский полуостровом называется Персидским. При этом некоторые арабские страны оспорили этот факт в 1960-х годах.

Они предложили изменить название на "Арабский залив" или просто "Залив", что вызвало недовольство со стороны Ирана.