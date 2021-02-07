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В Германии 14 привитых от COVID-19 заразились британским штаммом коронавируса 

ТАСС 58 минут назад
Привитые от COVID заразились британским штаммом в Германии
Фото: Reuters
Не менее 14 постояльцев дома для престарелых на западе ФРГ заразились британским штаммом коронавируса, несмотря на то, что им ранее была сделана уже вторая инъекция вакцины от COVID-19. Это произошло в учреждении, расположенном в коммуне Бельм (федеральная земля Нижняя Саксония), говорится в распространенном в воскресенье заявлении властей района Оснабрюк.

"В доме для престарелых в Бельме произошла вспышка заражения британским вариантом коронавируса B.1.1.7. У 14 постояльцев была выявлена мутация, хотя всем проживающим 25 января была сделана вторая прививка", — отмечается в сообщении.

Все сотрудники дома для престарелых, их семьи и постояльцы помещены на карантин.
Глава Германского фонда по защите пациентов Ойген Брыш призвал власти ФРГ регулярно наблюдать за ситуацией в домах для престарелых и инвалидов и после того, как их постояльцам были сделаны вторые инъекции вакцины. По его словам, до сих пор нет надежных данных относительно того, какую опасность мутации представляют для пожилых людей.
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В то же время в администрации района Оснабрюк, где расположен Бельм, подчеркнули, что пока у инфицированных либо вообще не наблюдается симптомов, либо отмечены слабые проявления заболевания, что может быть следствием сделанных от коронавируса прививок. Им был введен препарат, разработанный консорциумом Pfizer и BioNTech.
Вакцинация против коронавируса началась в ФРГ в конце декабря. В Германии по состоянию на 5 февраля прививку сделали более 3,1 млн человек.
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В мире , Pfizer
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