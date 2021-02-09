В Германии у вакцинированных нашли «британский» штамм COVID-19 

Заразились после прививки. Тесты на коронавирус у 14 вакцинированных жителей дома престарелых в Германии оказались положительными — это «британский» штамм вируса, сообщает «МИР 24».
Все заболевшие и те, кто контактировал с ними, сейчас на карантине. Серьезных симптомов коронавируса у инфицированных нет. Почему они заразились после уколов, пока неясно. Последнюю прививку вакцины BioNTech/Pfizer им сделали в конце января.
«Британский» вариант COVID-19, по разным оценкам, более заразен, чем основной штамм. Но европейские и американские эксперты ранее заявляли, что созданные против него вакцины будут эффективны.