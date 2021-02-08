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Москва

Посла Украины возмутили высказывания президента ФРГ о России и истории войны 

ТАСС и ещё 3 1 час назад
Украина обвинила Германию в искажении истории Второй мировой войны
Фото: РИА Новости
Посол Украины в Германии Андрей Мельник подверг критике высказывания президента этой страны Франка-Вальтера Штайнмайера, который связал историю Второй мировой войны и современные отношения ФРГ и России. В опубликованном в воскресенье комментарии агентству Укринформ посол Мельник расценил высказывания президента ФРГ как попытку преуменьшить историческую вину Германии перед Украиной и представить Россию как единственную преемницу СССР.
Как отмечает Укринформ, президент Штайнмайер в опубликованном в субботу интервью газете Rheinische Post высказался фактически в поддержку достройки газопровода "Северный поток — 2" и заявил, что энергетические отношения являются едва ли не последним мостом между Россией и Европой, который не следует разрушать. Штайнмайер напомнил, что 22 июня исполняется 80-я годовщина нападения Германии на Советский Союз, призвав "не упускать из виду этот более широкий контекст", несмотря на то, что Германия и ЕС не согласны с политикой РФ.

"Упомянутые высказывания федерального президента относительно исторической памяти вызвали на Украине откровенное удивление и настоящий шок", — заявил Андрей Мельник.

По мнению украинского посла, высказывания Штайнмайера, по существу, подразумевают, что "Германия должна нести свою историческую ответственность и искупить свою вину за варварские преступления нацистской оккупации только перед Россией". Мельник заявил, что своими высказываниями Штайнмайер якобы приравнивает СССР к России. По его утверждению, представленная президентом ФРГ трактовка истории является "абсолютно недопустимым искажением истории" и "прямым игнорированием непомерных жертв других народов", прежде всего украинского.
По мнению Мельника, депутаты парламента ФРГ якобы не готовы признать огромную цену, которую в годы Второй мировой войны заплатила именно украинская нация, а также украинский вклад в победу над национал-социализмом. Посол призвал депутатов Бундестага принять решение о строительстве в Берлине отдельного мемориала в память украинских жертв нацизма. Андрей Мельник придал особое значение тому, что 22 июня 1941 года массированным бомбардировкам германской авиации подверглась не Москва, а расположенные ближе к западной границе СССР украинские города. В их числе посол назвал Севастополь, который в 1941 году входил в состав РСФСР.
В призыве рассматривать отношения России и Германии в широком историческом контексте посол Украины усмотрел стремление использовать "чувствительные исторические аргументы" в пользу строительства газопровода "Северный поток — 2". Введение этого трубопровода в строй может привести к сокращению доходов Украины от транзита российского газа в страны ЕС.
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Комментарии 7
В мире , Франк-Вальтер Штайнмайер , Андрей Мельник , Бундестаг , ЕС , Укринформ , Германия
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