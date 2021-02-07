Ещё
Далее:
Читайте также:
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве Подборка лучших ⟶
Выберите регион
Москва

Венгрия одобрила применение «Спутника V» в стране 

Газета.Ru и ещё 12 1 час назад
Национальный центр общественного здравоохранения Венгрии применение в стране российского препарата от нового коронавируса «Спутник V», передает ТАСС со ссылкой на заявление министра трудовых ресурсов Венгрии Миклоша Каслера.
Он рассказал, что Национальный центр общественного здравоохранения завершил официальные исследования «Спутника V», и пришло к выводу, что вакцина соответствует характеристикам производителя и может применяться на людях.
В Венгрии одобрены также вакцины Pfizer-BioNTech, Moderna и AstraZeneca.
Мьянма стала 21-й страной, одобрившей вакцину «Спутник V»
РФ стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». Позже Новосибирский центр «Вектор» зарегистрировал вторую российскую вакцину от коронавируса «ЭпиВакКорона».
Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель выразил надежду на сертификацию «Спутника V» в Европе.
Газета.Ru: последние новости
МИД Украины ожидает ответа России на санкции против телеканалов МИД Украины ожидает ответа России на санкции против телеканалов Канцлер Австрии готов вакцинироваться "Спутником V" Канцлер Австрии готов вакцинироваться "Спутником V" Дипломаты Евросоюза контактировали с адвокатами Навального Дипломаты Евросоюза контактировали с адвокатами Навального
Комментарии 57
В мире , Видео , Жозеп Боррель , ЕС , Российский фонд прямых инвестиций , ИТАР-ТАСС , Венгрия
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Надевшая трусики вместо маски в ресторане россиянка попала на видео
00:44
Надевшая трусики вместо маски в ресторане россиянка попала на видео
Общество
Появилось видео боя Волкова и Оверима
00:16
Появилось видео боя Волкова и Оверима
Опубликовано видео пожара на Варшавском шоссе
00:16
Опубликовано видео пожара на Варшавском шоссе
Пожары
На Васильевском острове автомобиль вылетел в Неву и попал на видео
00:33
На Васильевском острове автомобиль вылетел в Неву и попал на видео
Происшествия
Появилось видео взрыва под мостом в Иркутске
00:15
Появилось видео взрыва под мостом в Иркутске
Происшествия
Загоревшийся в тоннеле на севере Москвы автомобиль сняли на видео
00:33
Загоревшийся в тоннеле на севере Москвы автомобиль сняли на видео
Пожары Происшествия
Марши против ограничений по COVID-19 в Тбилиси сняли на видео
02:47
Марши против ограничений по COVID-19 в Тбилиси сняли на видео
В мире Общество
Полеты Ту-95МС в Амурской области сняли на видео
00:55
Полеты Ту-95МС в Амурской области сняли на видео
Войска
Экстремал с парашютом спрыгнул с высотки в Иркутске и попал на видео
00:48
Экстремал с парашютом спрыгнул с высотки в Иркутске и попал на видео
Общество
Опубликовано видео последствий наводнения в Индии
00:29
Опубликовано видео последствий наводнения в Индии
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение