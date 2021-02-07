Украинский посол обвинил Штайнмайера в поддержке России 

Штайнмайер в свете дискуссий вокруг газопровода "Северный поток — 2" заявил газете Rheinische Post , что энергетические отношения являются "чуть ли не последним" мостом между Россией Европой , разрушение этого моста не стало бы признаком силы. Кроме того, в контексте отношений между РФ и Европой он напоминает, что 22 июня исполняется 80-я годовщина немецкого нападения на Советский Союз, что жертвами войны стали более 20 миллионов человек в бывшем СССР

"Упомянутые высказывания федерального президента относительно исторической памяти вызвали в Украине откровенное удивление и настоящий шок. Ведь таким образом, по существу, подхватывается десятилетиями навязываемый российской пропагандой нарратив о том, что якобы Германия должна нести свою историческую ответственность и искупить свою вину за варварские преступления нацистской оккупации только перед Россией", — цитирует Мельника агентство "Укринформ".

По его мнению, автоматическое приравнивание СССР к России является "абсолютно недопустимым искажением истории и прямым игнорированием непомерных жертв других народов", в том числе украинского. Посол предположил, что если бы Штайнмайер во время визита в Киев посетил Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне, то "он бы узнал о том, что именно украинский народ понес колоссальные потери во время нацистского нашествия и развязанной Третьим рейхом войны на истребление и порабощение". По его словам, не менее 8 миллионов жителей Украины были замучены айнзацгруппами СС и вермахтом, из них — более 5 миллионов мирных жителей; а из 6 миллионов украинцев, которые боролись против нацистской Германии в рядах Красной армии, более половины погибли героической смертью на поле боя или как бесправные рабы были замучены голодом и холодом в лагерях военнопленных.

Он также сообщил, что украинская сторона официально инициирует проведение торжественного заседания бундестага по случаю 80-летия нападения Германии на СССР, посвященного увековечению памяти именно этих забытых жертв развязанной Гитлером кровавой войны. Ведь 22 июня 1941 года не Москва , а именно украинские города подверглись массированным ударам люфтваффе, подчеркнул посол.

Мельник считает, что именно такой "более "широкий контекст" и стоило бы иметь в виду, прежде чем цинично использовать столь чувствительные исторические аргументы ради обеления "Северного потока — 2", который, по словам посла, несет в себе "прямую угрозу новой горячей фазы российской агрессии".

"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США , продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку.