Британия отказалась вводить ковидные паспорта

Привившимся от коронавируса британцам не будут выдавать специальные паспорта для поездок за границу. Об этом заявил министр по вопросам вакцинации Надим Захави, сообщает телеканал "360".

"Во-первых, мы не знаем, как именно вакцины влияют на передачу [коронавируса]. Во-вторых, это было бы дискриминационно, и я думаю, что было бы правильно сделать так, чтобы люди проходили вакцинацию, потому что они этого хотят, а не потому, что это стало в некотором роде обязательным из-за паспорта. Мы не планируем вводить паспорта в Великобритании", — сказал Захави.

Министр отметил, что если в какой-нибудь стране британца попросят доказать, что он делал прививку, справку выдаст лечащий врач. На этой неделе британские СМИ со ссылкой на источники сообщили, что власти начали готовить новое правило по выдаче ковидных паспортов. Ранее это предложили туристические и транспортные компании Великобритании.