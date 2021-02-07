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Миру предсказали «похожую на черную смерть» пандемию 

Майк Габриелян 40 минут назад
Эколог Видал предсказал миру волну зоонозных болезней
Фото: Reuters
Миру грозит новая пандемия, «больше похожая на черную смерть» и намного хуже, чем COVID-19. Так считает эколог Джон Видал. Он заявил, что зоонозные инфекции выкосят человечество и будут сравнимы с ядерной войной, пишет Daily Mirror.
Речь идет о животных, которые переносят тысячи потенциально смертельных вирусов. Многие из них могут передаваться от одного вида к другому, а также человеку.
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Эколог Джон Видал пообщался с экспертами всего мира и они сделали мрачные прогнозы о том, что худшее, возможно, еще впереди.

«Я думаю, что нас ждет волна новых зоонозных болезней, смесь старых и новых», — сказала Делия Грейс Рэндольф, представитель НИИ животноводства в Найроби.

Рэндольф считает, что виноват сам человек, разрушающий естественную среду обитания животных ради выгод в сельском хозяйстве и производстве продуктов питания. Этот пагубный процесс ускоряется.
Эколог говорит, что новый вирус может поразить земной шар в течение нескольких недель. Он погубит десятки миллионов человек, распространяясь авиапутешественниками и бессимптомными носителями.
Ученый призвал правительства признать угрозу пандемии в масштабах «Черной смерти» — пандемии чумы, от которой погиб каждый третий человек в Европе в XIV веке.

«Если мы не оценим серьезность ситуации, нынешняя пандемия может быть лишь предвестником чего-то еще более серьезного», — заключает Видал.

Ранее «Рамблер» рассказывал, какие неудобства приходилось переносить предкам европейцев во время эпидемий.
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В мире , Наука и техника
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