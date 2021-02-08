Жена Медведчука попала в базу «Миротворца» 

Украинская телеведущая Оксана Марченко , которая приходится супругой главе политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука , попала в базу данных сайта «Миротворец».

В комментарии к её профилю сказано, что она финансирует террористов и российских оккупантов, отрицает агрессию со стороны РФ и участвует в «пропагандистских мероприятиях» России против Украины , оказывая содействие в попытках легализовать оккупацию Крыма

Кроме того, утверждается, что Марченко является противником независимости украинского православия от Русской православной церкви

ОПЗЖ считается на Украине пророссийской политической силой, а её главу Медведчука называют кумом президента РФ Владимира Путина

Ранее президент Украины Владимир Зеленский ввёл в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о санкциях в отношении депутата Верховной рады от ОПЗЖ Тараса Козака , который является владельцем медиахолдинга «Новости». В результате этого перестали вещать телеканалы «112. Украина», NewsOne и ZIK, владельцем которых тот является. Ограничения предусматривают аннулирование или приостановку лицензий на вещание, запрет на использование радиочастотного ресурса Украины, прекращение предоставления услуг по распространению телепрограмм.

Такое решение, как утверждают украинские власти, направлено на борьбу с пропагандой «страны-агрессора». Сейчас телеканалы можно посмотреть только на YouTube. С момента закрытия они объединёнными усилиями проводят бессрочный онлайн-марафон, показывая один и тот же эфир, который различается только в ночных повторах.

8 февраля, как писал NEWS.ru, в знак протеста против нарушения свободы слова журналисты вышли в эфир, заклеив рты скотчем.