Белоруссия запросила у Польши экстрадицию создателей Nexta

"Я хотел бы донести следующую мысль: принимая решение сбежать, преступник всегда считает, что таким образом можно избежать наказания. Однако наша практика показывает, что наказания избежать не удастся, где бы ни прятались и куда бы ни бежали правонарушители", — подчеркнул Вавуло.