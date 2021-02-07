Япония готовится заключить мирный договор с Россией

Япония проведет переговоры с РФ на основе базовой позиции о «решении территориальной проблемы», а также заключении мирного договора. Об этом в воскресенье, 7 февраля, сообщил глава внешнеполитического ведомства Японии Тосимицу Мотэги.

По его словам, вопрос, который касается российских островов Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи — самая большая и сложная проблема. Нужно как можно быстрее решить ее и заключить мирный договор с Россией.

Кроме того, Мотэги напомнил, что в феврале 2020 года состоялась его четвертая встреча с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым . Также главы МИД Японии и России провели телефонные разговоры в мае и октябре, передает РИА Новости

День северных территорий отмечают в Японии 7 февраля, в годовщину подписания с РФ Симодского трактата 1855 года, по которому Япония получила Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи — острова, которые позднее вошли в состав СССР по результатам Второй мировой войны и возвращения которых Япония требует от России.