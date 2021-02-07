Ещё
Далее:
Читайте также:
Главный эротический фильм десятилетия
Главный эротический фильм десятилетия Только взрослым ⟶
Выберите регион
Москва

В Японии рассказали о стратегии ведения переговоров с РФ 

Вечерняя Москва 45 минут назад
Япония готовится заключить мирный договор с Россией
Фото: flickr.com/Ubé
Япония проведет переговоры с РФ на основе базовой позиции о «решении территориальной проблемы», а также заключении мирного договора. Об этом в воскресенье, 7 февраля, сообщил глава внешнеполитического ведомства Японии Тосимицу Мотэги.
По его словам, вопрос, который касается российских островов Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи — самая большая и сложная проблема. Нужно как можно быстрее решить ее и заключить мирный договор с Россией.
Кроме того, Мотэги напомнил, что в феврале 2020 года состоялась его четвертая встреча с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Также главы МИД Японии и России провели телефонные разговоры в мае и октябре, передает РИА Новости.
День северных территорий отмечают в Японии 7 февраля, в годовщину подписания с РФ Симодского трактата 1855 года, по которому Япония получила Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи — острова, которые позднее вошли в состав СССР по результатам Второй мировой войны и возвращения которых Япония требует от России.
Видео дня. Уборка снега обернулась расстрелом местных жителей
Вечерняя Москва: последние новости
Bloomberg назвал вакцину «Спутник V» одним из крупнейших научных прорывов России Bloomberg назвал вакцину «Спутник V» одним из крупнейших научных прорывов России Россию обвинили в проблемах с нехваткой электроэнергии на Украине Россию обвинили в проблемах с нехваткой электроэнергии на Украине Глава Госдепа США пообещал «привлечь Китай к ответственности» Глава Госдепа США пообещал «привлечь Китай к ответственности»
Комментарии 4
В мире , Политика , Сергей Лавров , МИД , РИА Новости , Япония
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Стадо буйволов бросилось на леопарда и попало на видео
01:01
Стадо буйволов бросилось на леопарда и попало на видео
В мире
Опубликовано видео последствий взрыва в Бордо
00:16
Опубликовано видео последствий взрыва в Бордо
В мире Происшествия
Опубликовано видео пожара в Москве
00:29
Опубликовано видео пожара в Москве
Пожары
Дацик устроил массовую драку в Москве и попал на видео
01:13
Дацик устроил массовую драку в Москве и попал на видео
Происшествия
Гигантская волна в Крыму перевернула лодку с мужчиной и попала на видео
00:20
Гигантская волна в Крыму перевернула лодку с мужчиной и попала на видео
Происшествия
Опубликовано видео спасения упавшего в яму сноубордиста
03:32
Опубликовано видео спасения упавшего в яму сноубордиста
Общество Происшествия
Ford Focus сбил пешехода в Петербурге и попал на видео
00:33
Ford Focus сбил пешехода в Петербурге и попал на видео
Происшествия
Освобождение енота из под капота автомобиля сняли на видео
00:32
Освобождение енота из под капота автомобиля сняли на видео
Общество
Полеты МиГ-31БМ над Пермским краем сняли на видео
00:43
Полеты МиГ-31БМ над Пермским краем сняли на видео
Войска
Пожар на нефтезаводе в российском городе попал на видео
00:12
Пожар на нефтезаводе в российском городе попал на видео
Пожары
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение