Ещё
Далее:
Читайте также:
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве Подборка лучших ⟶
Выберите регион
Москва

Мужчина полностью пожелтел из-за редкой реакции на коронавирус 

Lenta.ru 1 час назад
Мужчина полностью пожелтел из-за коронавируса
Фото: РИА Новости
Британец Ленни Джонс полностью пожелтел из-за редкой реакции его организма на коронавирус. Как отметили в Национальной службе здравоохранения Британии (NHS), Джонс стал 12-м пациентом во всей стране с подобным проявлением заболевания, пишет The Mirror.
69-летний мужчина рассказал, что попал в больницу после того, как «стал похож на Барта Симпсона» и начал задыхаться. В итоге врачи были вынуждены сделать мужчине переливание крови, чтобы вылечить его.
После попадания в больницу британцу пришлось провести там 11 ночей. При этом Джонс был единственным в палате, кому не требовалось кислородное обеспечение. Он также признался, что часто видел, как медперсонал плачет во время смены, когда узнает, что кто-то из пациентов скончался.
При этом сам пенсионер всегда старался подбодрить окружающих, отметил он.

«Медсестры обычно говорили, когда приходил новый пациент: "иди и поговори с Ленни"», — рассказал Джонс.

Ранее сообщалось, что испанские ученые провели исследование, в ходе которого выделили пять странных симптомов у больных коронавирусом. Среди них были опухание и воспаление языка, бугорки и пятна на нем, а также отек и язвочки на слизистой рта. Менее распространено было жжение в ладонях и ступнях.
Видео дня. Уборка снега обернулась расстрелом местных жителей
Последние новости
Бойцы ОМОН выпустили 36 пуль в бывшего главу села в Дагестане Бойцы ОМОН выпустили 36 пуль в бывшего главу села в Дагестане Способное достроить «Северный поток-2» судно начало укладку труб в Дании Способное достроить «Северный поток-2» судно начало укладку труб в Дании Bloomberg назвал «Спутник V» крупнейшим научным прорывом со времен СССР Bloomberg назвал «Спутник V» крупнейшим научным прорывом со времен СССР
Комментарии 1
В мире
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Стадо буйволов бросилось на леопарда и попало на видео
01:01
Стадо буйволов бросилось на леопарда и попало на видео
В мире
Опубликовано видео последствий взрыва в Бордо
00:16
Опубликовано видео последствий взрыва в Бордо
В мире Происшествия
Опубликовано видео пожара в Москве
00:29
Опубликовано видео пожара в Москве
Пожары
Дацик устроил массовую драку в Москве и попал на видео
01:13
Дацик устроил массовую драку в Москве и попал на видео
Происшествия
Гигантская волна в Крыму перевернула лодку с мужчиной и попала на видео
00:20
Гигантская волна в Крыму перевернула лодку с мужчиной и попала на видео
Происшествия
Опубликовано видео спасения упавшего в яму сноубордиста
03:32
Опубликовано видео спасения упавшего в яму сноубордиста
Общество Происшествия
Ford Focus сбил пешехода в Петербурге и попал на видео
00:33
Ford Focus сбил пешехода в Петербурге и попал на видео
Происшествия
Освобождение енота из под капота автомобиля сняли на видео
00:32
Освобождение енота из под капота автомобиля сняли на видео
Общество
Полеты МиГ-31БМ над Пермским краем сняли на видео
00:43
Полеты МиГ-31БМ над Пермским краем сняли на видео
Войска
Пожар на нефтезаводе в российском городе попал на видео
00:12
Пожар на нефтезаводе в российском городе попал на видео
Пожары
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение