Мужчина полностью пожелтел из-за коронавируса

Британец Ленни Джонс полностью пожелтел из-за редкой реакции его организма на коронавирус. Как отметили в Национальной службе здравоохранения Британии (NHS), Джонс стал 12-м пациентом во всей стране с подобным проявлением заболевания, пишет The Mirror.

69-летний мужчина рассказал, что попал в больницу после того, как «стал похож на Барта Симпсона» и начал задыхаться. В итоге врачи были вынуждены сделать мужчине переливание крови, чтобы вылечить его.

После попадания в больницу британцу пришлось провести там 11 ночей. При этом Джонс был единственным в палате, кому не требовалось кислородное обеспечение. Он также признался, что часто видел, как медперсонал плачет во время смены, когда узнает, что кто-то из пациентов скончался.

При этом сам пенсионер всегда старался подбодрить окружающих, отметил он.

«Медсестры обычно говорили, когда приходил новый пациент: "иди и поговори с Ленни"», — рассказал Джонс.