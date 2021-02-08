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ЮАР приостановила вакцинацию AstraZeneca из-за ее низкой эффективности 

РИА Новости 26 минут назад
ЮАР приостановила вакцинацию AstraZeneca
Фото: © AP Photo / Natacha Pisarenko
Власти ЮАР решили пока остановить реализацию плана по вакцинации населения вакциной от коронавируса AstraZeneca, поскольку исследование показало её низкую эффективность от южноафриканского штамма (B.1.351), заявил министр здравоохранения страны Звели Мкхизе.
Ранее сообщалось, что вакцина AstraZeneca почти не защищает от слабых и средних форм заболевания, вызванных "южноафриканским" штаммом коронавируса. Исследование провели специалисты южноафриканского Университета Витватерсранда и Оксфордского университета. Клинические исследования вакцины в ЮАР проводились на группе из 2026 человек. О результатах сообщила газета Financial Times, само исследование ученых должно быть опубликовано в понедельник.
В ходе пресс-конференции профессор Шабир Мадхи заявил, что результаты исследования, указывающие на меньшую эффективность вакцины AstraZeneca от штамма, "разочаровывают".

"Вакцина AstraZeneca у нас останется… до тех пор, пока ученые не дадут нам четко понять, что мы должны делать… Что это означает для нашей программы вакцинации, начало которой мы поставили на февраль? Ответ — она будет. Со следующей недели и на протяжении четырех недель мы ожидаем, что будут вакцины Johnson & Johnson, вакцины Pfizer. Сотрудникам сферы здравоохранения будут доступны эти вакцины", — заявил министр в ходе пресс-конференции, сообщает портал Independent Online.

Мкхизе отметил, что комитет исследователей решит, проводить ли вакцинацию с помощью AstraZeneca, пока план вакцинации с помощью данной вакцины будет заморожен.
Южная Африка ранее получила миллион доз вакцины от Института сыворотки Индии, проводившего проверку вакцины AstraZeneca в Индии. Мкхизе отметил, что ЮАР закупила AstraZeneca, когда результаты испытаний ещё не были опубликованы и власти исходили из доступности вакцин.
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В мире , Financial Times , Германия , Норвегия , ЮАР
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