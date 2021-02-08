"Моя команда контактировала с близким окружением Навального, чтобы выразить нашу поддержку. К сожалению, я не смог встретиться с ним, поскольку во время моего визита он предстал перед судом", — написал глава европейской дипломатии в своем блоге.

Он подчеркнул, что одной из целей его поездки было "прямо выразить решительное осуждение ЕС" в связи с вынесением приговора Навальному и в связи с "массовыми арестами тысяч демонстрантов". Он добавил, что, в очередной раз, призвал российские власти к немедленному освобождению Навального и к "полному и беспристрастному расследованию покушения на его жизнь".

"Я напомнил министру (иностранных дел России Сергею) Лаврову, что обязательства России в области прав человека вытекают из ее международных обязательств, которые она добровольно взяла на себя (к примеру, по Европейской конвенции по правам человека Совета Европы), и, следовательно, не могут быть отвергнуты как вмешательство во внутренние дела", — указал Боррель.