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Москва

Боррель объяснил, почему не смог встретиться с Навальным 

РИА Новости и ещё 2 1 час назад
Верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель по итогам визита в Россию сообщил, что не смог встретиться с Алексеем Навальным, поскольку тот в это время предстал перед судом.

"Моя команда контактировала с близким окружением Навального, чтобы выразить нашу поддержку. К сожалению, я не смог встретиться с ним, поскольку во время моего визита он предстал перед судом", — написал глава европейской дипломатии в своем блоге.

Он подчеркнул, что одной из целей его поездки было "прямо выразить решительное осуждение ЕС" в связи с вынесением приговора Навальному и в связи с "массовыми арестами тысяч демонстрантов". Он добавил, что, в очередной раз, призвал российские власти к немедленному освобождению Навального и к "полному и беспристрастному расследованию покушения на его жизнь".

"Я напомнил министру (иностранных дел России Сергею) Лаврову, что обязательства России в области прав человека вытекают из ее международных обязательств, которые она добровольно взяла на себя (к примеру, по Европейской конвенции по правам человека Совета Европы), и, следовательно, не могут быть отвергнуты как вмешательство во внутренние дела", — указал Боррель.

Он также не исключил, что на встрече глав МИД ЕС 22 февраля может быть принято решение о расширении санкций в отношении России, возможно, в рамках нового санкционного режима Евросоюза за нарушение прав человека.
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В мире , Видео , Политика , Безопасность , Убийство , Алексей Навальный , Жозеп Боррель , МИД , ЕС , Совет Европы , Москва
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