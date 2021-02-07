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Венецианский карнавал впервые проходит в онлайн-формате 

Газета.Ru и ещё 1 1 час назад
Венецианский карнавал впервые проходит в онлайн-формате
Фото: Reuters
Венецианский карнавал впервые проходит в онлайн-формате из-за пандемии коронавируса. На официальном сайте праздника началась трансляция.
Стриминги пройдут также 7 февраля, и в период с 11 по 16 февраля. Таким образом, карнавал закончится традиционно в Жирный вторник — канун начала католического Великого поста.
Отмечается, что платформа сможет принимать до 100 тыс. зрителей в день. Как указали организаторы, для демонстрации костюмов заработают специальные "виртуальные комнаты". Кроме того, для детей предусмотрены перформансы, лаборатории и интерактивные рассказы.
При этом из-за сложной эпидемиологической ситуации в 2021 году не состоятся главные события карнавала — "Полет ангела", балы-маскарады и все шествия.
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В мире , Бразилия , Венеция , Италия , Рио-Де-Жанейро
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