Меркель пригрозила новыми санкциями властям Белоруссии 

«Германия и Европейский союз и впредь будут призывать к ответу виновных в непрерывных нарушениях прав человека в Белоруссии, как мы это уже сделали принятием санкций ЕС», — сказала Меркель, подчеркнув, что ФРГ и Евросоюз не признают результаты президентских выборов, прошедших в августе 2020 года, передает ТАСС.