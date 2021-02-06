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Президент ФРГ назвал энергетику последним мостом в отношениях Европы с РФ 

News.ru 6 февраля 2021
Штайнмайер счел энергетику последним мостом между Россией и Европой
Фото: Газета.Ru
Контакты между Европой и Россией в энергетической сфере — это последний оставшийся мост в отношениях с Москвой, которые необходимо сберечь, считает президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер.
После последовательного ухудшения отношений за прошедшие годы связи в сфере энергетики остаются чуть ли не последним мостом между Россией и Европой. Обе стороны должны задуматься, стоит ли разрушать полностью и бесповоротно этот мост. Я считаю, что разрушение мостов — это не признак силы, — приводит слова Штайнмайера ТАСС.
Он заявил, что в Берлине считают недопустимым судебное решение о тюремном заключении для оппозиционера Алексея Навального, такой шаг «никак не соотносится с действиями правового государства», уверен политик. При этом, считает он, полностью разрывать связи с РФ нельзя.
Как нам ещё оказывать влияние на ситуацию, которую мы считаем неприемлемой, если мы оборвём последние связи? — отметил Штайнмайер.
Ранее NEWS.ru писал, что Армин Лашет — новый глава германской партии Христианско-демократический союз и ключевой претендент на пост канцлера Германии после ухода с поста Ангелы Меркель — заявил о том, что совместный проект РФ и ФРГ «Северный поток — 2» должен быть закончен, несмотря на ситуацию с Навальным.
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В мире , Северный поток 2 , Франк-Вальтер Штайнмайер , Армин Лашет , Алексей Навальный , ИТАР-ТАСС , Берлин , Германия , Москва , США
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