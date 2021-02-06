Штайнмайер счел энергетику последним мостом между Россией и Европой

Франк-Вальтер Штайнмайер. Контакты между Европой и Россией в энергетической сфере — это последний оставшийся мост в отношениях с Москвой , которые необходимо сберечь, считает президент Германии

После последовательного ухудшения отношений за прошедшие годы связи в сфере энергетики остаются чуть ли не последним мостом между Россией и Европой. Обе стороны должны задуматься, стоит ли разрушать полностью и бесповоротно этот мост. Я считаю, что разрушение мостов — это не признак силы, — приводит слова Штайнмайера ТАСС.

Он заявил, что в Берлине считают недопустимым судебное решение о тюремном заключении для оппозиционера Алексея Навального , такой шаг «никак не соотносится с действиями правового государства», уверен политик. При этом, считает он, полностью разрывать связи с РФ нельзя.

Как нам ещё оказывать влияние на ситуацию, которую мы считаем неприемлемой, если мы оборвём последние связи? — отметил Штайнмайер.