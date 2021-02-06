Во Франции не исключили введения третьего карантина в стране

Власти Франции могут быть вынуждены принять решение о введении третьего режима карантина по коронавирусу в случае ухудшения санитарной ситуации в стране. Об этом премьер-министр Жан Кастекс заявил в интервью, опубликованном в субботу газетой Ouest-France

"Никто не может быть уверен в том, что нам удастся преодолеть эпидемию без введения нового режима карантина. Очевидно, что в последние дни темпы эпидемии во Франции снизились. Это было достигнуто благодаря тем мерам, которые власти принимали в течение целого ряда недель. Новый карантин будет введен в случае, если ситуация резко ухудшится", — сообщил Кастекс.

Он подчеркнул при этом, что такой карантин "является крайним средством, потому что если известно его положительное влияние на борьбу с эпидемией, в то же время известны и негативные его последствия в социальной, гуманитарной и даже санитарной сфере". "Я уверен, что в настоящее время мы можем считать, что пока карантина удается избежать", — добавил премьер-министр.

Отвечая на замечание относительно того, что несколько недавних опросов общественности свидетельствуют, что немало французов выступают за введение карантина, Кастекс сказал: "Все не так просто. Не следует забывать, что эффективный карантин подразумевает закрытие большого числа магазинов, но также и школ. Франция же относится к числу тех стран, которым с начала эпидемии удалось на максимальные сроки обеспечить работу школ, — и мы можем этим гордиться".

В ответ на вопрос, каким образом принимаются решения по борьбе с эпидемией во Франции, Кастекс подчеркнул, что он с апреля 2020 года находится во главе правительства и что за этот период у него "никогда не складывалось впечатления, что то, какими должны быть действия властей, им надиктовывает Научный совет по COVID-19". "Их экспертное мнение нам очень полезно, но ответственное решение затем принимают политики, опираясь на эпидемиологические данные и руководствуясь, разумеется, своей главной целью — защитить здоровье французов", — подчеркнул премьер-министр.