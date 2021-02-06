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Зеленский прокомментировал блокировку телеканалов цитатой из Булгакова 

Украина.ру 1 час назад
Президент Украины Владимир Зеленский 5 февраля в своем Telegram прокомментировал блокировку телеканалов «112 Украина», ZIK и NewsOne цитатой из произведения «украинского писателя» Михаила Булгакова

«Сегодняшний влог я намеренно записал на русском. Сразу же прошу прощения у тех, кого это возмутит», — предупредил он в подписи к видео.

Зеленский начал влог с цитаты «украинского писателя» Михаила Булгакова, подчеркнув, что, «как и родную землю», его никому не собираются отдавать.

«Цитата на языке оригинала: "Не читайте перед обедом советских газет". Позвольте дополнить классика: не читайте перед обедом продажные СМИ и не смотрите карманные телеканалы. Если только не хотите получить на обед порцию сочной и отборной брехни», — сказал президент.

Он также объяснил, что записал видео на русском языке, так как на нем в последнее время украинцам «вливали в уши бесконечные потоки лжи».

«И развенчивать эту ложь на русском я буду правдой на русском языке», — заявил Зеленский.

Решение о запрете вещания телеканалов Зеленский назвал оправданным.

«Решение СНБО законно, логично, оправданно и справедливо. А еще полностью поддержано США и Евросоюзом и странами "Большой семерки", которые четко видят разницу между цензурой и защитой национальных интересов», — подчеркнул он.

В начале недели президент Украины ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении санкций против телеканалов «112 Украина», ZIK и NewsOne. После его указа они прекратили вещание. Персональные санкции также введены в отношении депутата от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Тараса Козака, который является владельцем медиахолдинга «Новости».
Заблокированные на Украине телеканалы обратились в Евросоюз
После этого партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» объявила о начале процедуры по вынесению импичмента Зеленскому, обвинив его в нарушении конституции и введении цензуры.
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В мире , Видео , Тарас Козак , Владимир Зеленский , Михаил Булгаков , ЕС
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