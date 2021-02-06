Берлин обсудит высылку дипломатов из России с партнерами по ЕС

"Россия сама выбирает, какие отношения она хочет иметь с остальной Европой… Мы всегда подчеркивали, что мы не хотим, чтобы нить разговора с Россией оборвалась, и несмотря на все трудности, хотим хороших, по крайней мере разумных отношений", — сказал министр.