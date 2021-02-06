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Москва

Глава МИД ФРГ отреагировал на высылку европейских дипломатов из России 

РИА Новости 4 часа назад
Берлин обсудит высылку дипломатов из России с партнерами по ЕС
Фото: РИА Новости
Берлин выступает за хорошие отношения с Россией, при этом ФРГ планирует обсудить с европейскими партнерами решение Москвы о высылке нескольких дипломатов из Германии, Польши и Швеции, заявил в интервью медиагруппе Funke глава немецкого МИД Хайко Маас.

"Россия сама выбирает, какие отношения она хочет иметь с остальной Европой… Мы всегда подчеркивали, что мы не хотим, чтобы нить разговора с Россией оборвалась, и несмотря на все трудности, хотим хороших, по крайней мере разумных отношений", — сказал министр.

Он добавил, что Германия после высылки из России дипломатов "очень подробно" обсудит с партнерами по ЕС свои дальнейшие шаги.
США осудили высылку европейских дипломатов из России
Маас также назвал важным сигналом заявление президента США Джо Байдена о том, что подход к России будет тесно согласован с союзниками.
Ранее МИД России сообщил, что участвовавшие в несогласованных акциях дипломаты из Швеции, Польши и Германии объявлены персонами нон грата и в ближайшее время покинут страну. Речь идет о дипломатических сотрудниках шведского и польского генконсульств в Санкт-Петербурге и посольства ФРГ в Москве.
Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа и 2 февраля, несмотря на многочисленные предупреждения властей, в том числе об опасности заражения коронавирусом. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. По словам президента Владимира Путина, право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно".
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В мире , Дмитрий Песков , Джозеф Байден , МИД , ЕС
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