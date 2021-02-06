Британцы стали спиваться во время пандемии

Великобритании рекордного уровня достигла связанная с алкоголем смертность. Подобный антирекорд случился на фоне пандемии коронавируса, сообщает New York Post.

По данным Управления национальной статистики, в Англии и Уэльсе за первые три месяца 2020 года было установлено 5460 смертей, связанных с фатальным употреблением спиртосодержащих средств.

Данные показывают, что в первые три квартала 2020 года смертность от алкоголя в Англии и Уэльсе достигла самого высокого уровня с начала нашей серии данных, с апреля по сентябрь, во время и после первой блокировки, наблюдая более высокие показатели по сравнению с аналогичным периодом в предыдущие годы, — заявил на этой неделе заместитель директора отдела анализа здоровья и жизненных событий ONS Бен Хамберстон.

По его словам, необходимо время, чтобы понять, как пандемия повлияла на смертность от алкоголя.

Медики отмечают, в свою очередь, что алкоголь негативно влияет на работу иммунной системы и приводит к тяжёлым случаям течения COVID-19.