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Британцы массово спиваются и умирают во время пандемии 

News.ru 1 час назад
Британцы стали спиваться во время пандемии
Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press
В Великобритании рекордного уровня достигла связанная с алкоголем смертность. Подобный антирекорд случился на фоне пандемии коронавируса, сообщает New York Post.
По данным Управления национальной статистики, в Англии и Уэльсе за первые три месяца 2020 года было установлено 5460 смертей, связанных с фатальным употреблением спиртосодержащих средств.

Данные показывают, что в первые три квартала 2020 года смертность от алкоголя в Англии и Уэльсе достигла самого высокого уровня с начала нашей серии данных, с апреля по сентябрь, во время и после первой блокировки, наблюдая более высокие показатели по сравнению с аналогичным периодом в предыдущие годы, — заявил на этой неделе заместитель директора отдела анализа здоровья и жизненных событий ONS Бен Хамберстон.

По его словам, необходимо время, чтобы понять, как пандемия повлияла на смертность от алкоголя.
Медики отмечают, в свою очередь, что алкоголь негативно влияет на работу иммунной системы и приводит к тяжёлым случаям течения COVID-19.
Ранее NEWS.ru писал, что штраф за склонение несовершеннолетних к употреблению алкоголя необходимо увеличить в десять раз, считает член Общественной палаты России Султан Хамзаев. Соответствующее обращение направлено на имя главы МВД России Владимира Колокольцева.
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В мире , Владимир Колокольцев , Султан Хамзаев , Общественная палата России , МВД , Великобритания
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