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Программная речь Байдена порадовала Меркель 

ИА Regnum и ещё 1 1 час назад
Программная речь Байдена порадовала Меркель
Фото: Reuters
Речь о планах внешней политики США, произнесённая накануне, 4 февраля, американским президентом Джо Байденом, — это положительный сигнал, сообщила 5 февраля журналистам федеральный канцлер Германии Ангела Меркель.

«Вчера было очень хорошим сигналом то, что Америка просто возвращается назад с точки зрения дипломатии», — Меркель

Она добавила, что всем от этого будет только лучше. Своё заявление Меркель сделала по итогам заседания советов безопасности Германии и Франции.
Напомним, Байден, выступая в Госдепе 4 февраля, раскритиковал политику своего предшественника Дональда Трампа.

«Я хочу, чтобы мир сегодня услышал следующий сигнал: Америка вернулась. Америка вернулась. Дипломатия вернулась в центр нашей внешней политики», — Байден

Он также заявил, что США не справятся в одиночку с растущими глобальными вызовами, в том числе с пандемией и с распространением ядерного оружия.
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В мире , Джозеф Байден , Ангела Меркель , Дональд Трамп , Госдеп США , Германия , Йемен , Китай , США , Франция
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