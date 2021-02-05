Программная речь Байдена порадовала Меркель 

«Вчера было очень хорошим сигналом то, что Америка просто возвращается назад с точки зрения дипломатии», — Меркель

Она добавила, что всем от этого будет только лучше. Своё заявление Меркель сделала по итогам заседания советов безопасности Германии и Франции.

«Я хочу, чтобы мир сегодня услышал следующий сигнал: Америка вернулась. Америка вернулась. Дипломатия вернулась в центр нашей внешней политики», — Байден

Он также заявил, что США не справятся в одиночку с растущими глобальными вызовами, в том числе с пандемией и с распространением ядерного оружия.