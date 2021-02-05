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Умер Кристофер Пламмер 

ТАСС и ещё 1 1 час назад
Умер актер Кристофер Пламмер
Фото: © EPA-EFE/EUGENE GARCIA
Канадский актер Кристофер Пламмер умер в возрасте 91 года, сообщил в пятницу портал Deadline.
За свою карьеру, которая продолжалась около 75 лет, Пламмер снялся более чем в 100 фильмах и сыграл в большом количестве спектаклей, в том числе на Бродвее. Среди его работ фильмы "Звуки музыки" (The Sounds of Music, 1965), "Поющие в терновнике" (The Thorn Birds, 1983), "Ватерлоо" (Waterloo, 1970) и "Начинающие" (Beginners, 2010), за который актеру вручили "Оскар" в 2012 году, после чего он стал старейшим артистом, получавшим такую премию, передает Bloomberg.
Пламмер также являлся лауреатом премий Tony, "Золотой глобус", BAFTA и ряда других наград. Он умер в своем доме в штате Коннектикут.
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В мире , Кристофер Пламмер , Bloomberg , Москва
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