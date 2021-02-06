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СМИ: немецкие власти думают над механизмом отключения «Северного потока-2» 

ТК «Звезда» и ещё 1 32 минуты назад
В Германии задумались над отключением «Северного потока-2»
Фото: Uwe Koch Eibner-Presse foto via Globallookpress
В Германии темой для обсуждения стал «механизм отключения», который потенциально мог бы быть использован властями страны в одностороннем порядке для приостановки работы газопровода «Северный поток-2». Об этом сообщило издание WirtschaftsWoche.
По информации СМИ, в немецком МИД считают, что введение подобного инструмента практически полностью лишило бы РФ возможности использовать газопровод как рычаг политического воздействия. Ранее подобную идею высказывали только в США.
В издании отметили, что канцлер ФРГ Ангела Меркель, а также министр иностранных дел страны как прежде намерены участвовать в проекте. На решение в данной области, как пишет пресса, не повлияла смена президента Соединенных Штатов и администрации Белого дома.
Ранее французский лидер Эммануэль Макрон выразил поддержку своей коллеге из Германии в ее позиции относительно «Северного потока-2». Он отметил, что в данном вопросе обеспечение политики энергетического перехода является первоочередным приоритетом.
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В мире , Северный поток 2 , Ангела Меркель , Эммануэль Макрон , МИД , Берлин , Германия , Париж , США , Франция
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