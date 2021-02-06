Число вакцинированных от COVID-19 в мире превысило число заразившихся

Количество людей по всему миру, сделавших прививку от коронавируса, превысило в число заразившихся с начала пандемии. Об этом заявил гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус, передает ТАСС

Он отметил, что с одной стороны, это заметное достижение за столь короткий период времени. Однако более трех четвертей прививок приходятся всего на 10 стран. Поэтому Гебрейесус призвал государства, которые уже вакцинировали своих работников здравоохранения и пожилых людей, поделиться с вакциной другими странами.

Гебрейесус напомнил, что почти в 130 странах мира, в которых проживает 2,5 млрд человек, не сделано пока ни одной прививки от COVID-19.