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Число привившихся от COVID-19 в мире превысило количество заболевших 

BFM.RU и ещё 10 1 час назад
Число вакцинированных от COVID-19 в мире превысило число заразившихся
Фото: ТАСС
Количество людей по всему миру, сделавших прививку от коронавируса, превысило в число заразившихся с начала пандемии. Об этом заявил гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус, передает ТАСС.
Он отметил, что с одной стороны, это заметное достижение за столь короткий период времени. Однако более трех четвертей прививок приходятся всего на 10 стран. Поэтому Гебрейесус призвал государства, которые уже вакцинировали своих работников здравоохранения и пожилых людей, поделиться с вакциной другими странами.
Гебрейесус напомнил, что почти в 130 странах мира, в которых проживает 2,5 млрд человек, не сделано пока ни одной прививки от COVID-19.
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В мире , ВОЗ , ИТАР-ТАСС
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