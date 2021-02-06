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Москва

США осудили высылку европейских дипломатов из России 

РИА Новости и ещё 1 19 минут назад
США осудили высылку европейских дипломатов из России
Фото: © AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
США осуждают высылку европейских дипломатов из России, заявил госсекретарь Энтони Блинкен.

"США осуждают сегодняшнюю высылку из России трех европейских дипломатов за наблюдение за январскими протестами. Эти волюнтаристские и неоправданные действия — еще один случай, когда Россия отходит от своих международных обязательств. Мы солидарны с Германией, Польшей и Швецией", — говорится в заявлении Блинкена.

Ранее МИД РФ сообщил, что участвовавшие в несогласованных акциях в России дипломаты Швеции, Польши и Германии объявлены персонами нон грата и в ближайшее время покинут страну. Речь идет о дипломатических сотрудниках генеральных консульств Швеции и Польши в Санкт-Петербурге и посольства ФРГ в Москве.
Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа и 2 февраля, несмотря на многочисленные предупреждения властей, в том числе об опасности заражения коронавирусом. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. По словам президента РФ Владимира Путина, право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно".
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В мире , Политика , Энтони Блинкен , Дмитрий Песков , МИД , Германия , Москва , Польша , Санкт-Петербург , США , Франция , Швеция
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