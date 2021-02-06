США осудили высылку европейских дипломатов из России 

"США осуждают сегодняшнюю высылку из России трех европейских дипломатов за наблюдение за январскими протестами. Эти волюнтаристские и неоправданные действия — еще один случай, когда Россия отходит от своих международных обязательств. Мы солидарны с Германией, Польшей и Швецией", — говорится в заявлении Блинкена.