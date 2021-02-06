США осудили высылку европейских дипломатов из России 

США осуждают высылку европейских дипломатов из России, заявил госсекретарь Энтони Блинкен.
"США осуждают сегодняшнюю высылку из России трех европейских дипломатов за наблюдение за январскими протестами. Эти волюнтаристские и неоправданные действия — еще один случай, когда Россия отходит от своих международных обязательств. Мы солидарны с Германией, Польшей и Швецией", — говорится в заявлении Блинкена.
Ранее МИД РФ сообщил, что участвовавшие в несогласованных акциях в России дипломаты Швеции, Польши и Германии объявлены персонами нон грата и в ближайшее время покинут страну. Речь идет о дипломатических сотрудниках генеральных консульств Швеции и Польши в Санкт-Петербурге и посольства ФРГ в Москве.
Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа и 2 февраля, несмотря на многочисленные предупреждения властей, в том числе об опасности заражения коронавирусом. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. По словам президента РФ Владимира Путина, право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно".