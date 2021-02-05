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Москва

Меркель не исключила расширение санкций против России из-за ситуации с Навальным 

ТАСС 29 минут назад
Меркель пригрозила расширить санкции против России
Фото: © EPA-EFE/HAYOUNG JEON
ЕС оставляет за собой право расширения санкций против России в свете ситуации вокруг Алексея Навального и высылки дипломатов, позиции по "Северному потоку — 2" это пока не касается. С таким утверждением выступила в пятницу канцлер Ангела Меркель на пресс-конференции с президентом Франции Эмманюэлем Макроном по итогам онлайн-заседания совместного совета безопасности и обороны двух стран.

"Мы считаем то, что происходит с Навальным, далеким от принципов верховенства закона, осуждаем его арест", — сказала она.

"Сейчас еще последовала и высылка дипломатов из Германии, Польши и Швеции. В свете событий в России… оставляем за собой продолжить принятие санкций, прежде всего, в отношении отдельных лиц", — утверждала Меркель.

Меркель подвергла критике высылку дипломатов Россией
Одновременно она подчеркнула, что "позиции по "Северному потоку — 2" это пока не касается".
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В мире , Алексей Навальный , Ангела Меркель , ЕС
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