Меркель пригрозила расширить санкции против России

ЕС оставляет за собой право расширения санкций против России в свете ситуации вокруг Алексея Навального и высылки дипломатов, позиции по "Северному потоку — 2" это пока не касается. С таким утверждением выступила в пятницу канцлер Ангела Меркель на пресс-конференции с президентом Франции Эмманюэлем Макроном по итогам онлайн-заседания совместного совета безопасности и обороны двух стран.
"Мы считаем то, что происходит с Навальным, далеким от принципов верховенства закона, осуждаем его арест", — сказала она.
"Сейчас еще последовала и высылка дипломатов из Германии, Польши и Швеции. В свете событий в России… оставляем за собой продолжить принятие санкций, прежде всего, в отношении отдельных лиц", — утверждала Меркель.
Одновременно она подчеркнула, что "позиции по "Северному потоку — 2" это пока не касается".