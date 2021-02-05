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Москва

СБУ заявила о переходе спецназовцев военной разведки «на сторону России» 

РИА Новости 53 минуты назад
СБУ заявила о разоблачении агентурной сети ФСБ
Фото: Служба безопасности Украины
СБУ заявила о переходе бывших сотрудников военной разведки Украины "на сторону России". Об этом говорится на сайте ведомства.
Украинские контрразведчики уверены, что им удалось "разоблачить агентурную сеть ФСБ", которая действовала в нескольких областях страны. В состав группы входили бывшие спецназовцы военной разведки Украины.
СБУ сообщила о задержании агента ФСБ с псевдонимом Джигурда
СБУ утверждает, будто бы их "завербовали" сотрудники ФСБ для выполнения разведывательных заданий, диверсионных операций, а также сбора информации о дислокации и перемещениях армии.
При этом украинские разведчики заверяют, что российские спецслужбы якобы хотели похитить одного из бывших командующих Сил специальных операций. В качестве "доказательства" они приводят цитату некого "объекта вербовки", который обещает выполнить задачу за "сотку бакинских рублей".
Утверждается, что "агенты" также пытались перетянуть на свою сторону чиновников ВСУ.
В ходе обысков СБУ изъяла у задержанных большой арсенал оружия и боеприпасов.
Служба безопасности Украины неоднократно заявляла о "раскрытии агентов ФСБ" на территории страны. Ранее сотрудники ведомства задержали в Херсонской области "сотрудника ФСБ" по прозвищу "Джигурда", который должен был формировать протестные настроения в украинских регионах для их выхода из состава страны.
СБУ также сообщала о "накрытии ячейки российских агентов", которые якобы пытались украсть чертежи "секретной" ракеты "Нептун". При этом российские специалисты отмечали, что это довольно устаревшая разработка советских времен, и никакой военной тайны в этом вооружении для Москвы нет.
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В мире , ФСБ , СБУ
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