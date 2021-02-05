СБУ заявила о разоблачении агентурной сети ФСБ

СБУ заявила о переходе бывших сотрудников военной разведки Украины "на сторону России ". Об этом говорится на сайте ведомства.

Украинские контрразведчики уверены, что им удалось "разоблачить агентурную сеть ФСБ ", которая действовала в нескольких областях страны. В состав группы входили бывшие спецназовцы военной разведки Украины.

СБУ утверждает, будто бы их "завербовали" сотрудники ФСБ для выполнения разведывательных заданий, диверсионных операций, а также сбора информации о дислокации и перемещениях армии.

При этом украинские разведчики заверяют, что российские спецслужбы якобы хотели похитить одного из бывших командующих Сил специальных операций. В качестве "доказательства" они приводят цитату некого "объекта вербовки", который обещает выполнить задачу за "сотку бакинских рублей".

Утверждается, что "агенты" также пытались перетянуть на свою сторону чиновников ВСУ.

В ходе обысков СБУ изъяла у задержанных большой арсенал оружия и боеприпасов.

Служба безопасности Украины неоднократно заявляла о "раскрытии агентов ФСБ" на территории страны. Ранее сотрудники ведомства задержали в Херсонской области "сотрудника ФСБ" по прозвищу "Джигурда", который должен был формировать протестные настроения в украинских регионах для их выхода из состава страны.

СБУ также сообщала о "накрытии ячейки российских агентов", которые якобы пытались украсть чертежи "секретной" ракеты "Нептун". При этом российские специалисты отмечали, что это довольно устаревшая разработка советских времен, и никакой военной тайны в этом вооружении для Москвы нет.